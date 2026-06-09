Vegyes napja volt ma a forintnak: így áll most az euróval szemben

Vegyesen alakult, alig változott kedden a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzésekhez képest a bankközi piacon.

Az eurót délután hat órakor 355,83 forinton jegyezték a reggel hét órai 355,77 forint után, a dollár jegyzése 307,95 forintra csökkent 308,09 forintról, a svájci franké pedig 386,26 forintra 386,55-ről.

A forint június eleje óta az euróval szemben 0,5 százalékkal gyengült, a dollár ellenében 1,3 százalékkal gyengült, a svájci frank ellenében viszont 0,5 százalékkal erősödött.

Az év eleji kezdéshez képest a forint erősebben áll mindhárom devizával szemben, hét és fél százalékkal az euró, hat százalékkal a dollár és hat és fél százalékkal a svájci frank ellenében.