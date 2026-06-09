A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 337,77 pontos, 0,25 százalékos csökkenéssel 133 372,63 ponton zárt kedden.
Vegyes napja volt ma a forintnak: így áll most az euróval szemben
Vegyesen alakult, alig változott kedden a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzésekhez képest a bankközi piacon.
Az eurót délután hat órakor 355,83 forinton jegyezték a reggel hét órai 355,77 forint után, a dollár jegyzése 307,95 forintra csökkent 308,09 forintról, a svájci franké pedig 386,26 forintra 386,55-ről.
A forint június eleje óta az euróval szemben 0,5 százalékkal gyengült, a dollár ellenében 1,3 százalékkal gyengült, a svájci frank ellenében viszont 0,5 százalékkal erősödött.
Az év eleji kezdéshez képest a forint erősebben áll mindhárom devizával szemben, hét és fél százalékkal az euró, hat százalékkal a dollár és hat és fél százalékkal a svájci frank ellenében.
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Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
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