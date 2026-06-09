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Vegyes napja volt ma a forintnak: így áll most az euróval szemben

Pénzcentrum
2026. június 9. 18:23

Vegyesen alakult, alig változott kedden a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzésekhez képest a bankközi piacon.

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Az eurót délután hat órakor 355,83 forinton jegyezték a reggel hét órai 355,77 forint után, a dollár jegyzése 307,95 forintra csökkent 308,09 forintról, a svájci franké pedig 386,26 forintra 386,55-ről.

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A forint június eleje óta az euróval szemben 0,5 százalékkal gyengült, a dollár ellenében 1,3 százalékkal gyengült, a svájci frank ellenében viszont 0,5 százalékkal erősödött.

Az év eleji kezdéshez képest a forint erősebben áll mindhárom devizával szemben, hét és fél százalékkal az euró, hat százalékkal a dollár és hat és fél százalékkal a svájci frank ellenében.
Címlapkép: Getty Images
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A legtöbb pénzügyi mutatószámot százalékban fejezzük ki, melynek növekedését vagy csökkenését már megtévesztő lenne ugyanígy megadni. Például a kamat 10-ről 11 százalékra való növelése nem 1, hanem 10 százalékos elmozdulás. Épp ezért használjuk a százalékpont és a bázispont kifejezéseket. Százalékpont az egész értékű növekedést vagy csökkenést adja meg, míg a bázispont ennek század részét.  

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