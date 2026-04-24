Az iráni háború kitörése óta meredeken nő a lakossági napelemes rendszerek iránti kereslet Európában.
Rossz hírre ébredtek a magyarok: csúnya pofont kapott a forint az éjszaka leple alatt
Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró jegyzése 366,75 forintra erősödött a csütörtök esti 365,18 forintról. A dollár árfolyama 312,13 forintról 314,12 forintra emelkedett, a svájci franké pedig 397,72 forintról 399,14 forintra nőtt.
Az euró jegyzése 1,1680 dollárra gyengült a csütörtök esti 1,1698 dollárról.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Nagy bejelentés jön pénteken: újabb minisztereket mutat be a Tisza Párt, köztük az oktatás felelősét
Magyar Péter a Facebookon jelezte, hogy pénteken újabb minisztereket mutat majd be, köztük az oktatási tárca várományosát.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1509,23 pontos, 1,11 százalékos csökkenéssel, 134 799,01 ponton zárt csütörtökön.
Újabb kihívás Kínának: az amerikai vámháborút átvészelte, most a közel-keleti konfliktus jelent új problémát
Kína gazdasága tavaly még viszonylag jól viselte a Trump-féle kereskedelmi háborút, most azonban új válsággal néz szembe.
Aljas módszerrel támadnak az online piactereken: ha ezt a linket megnyitod, azonnal búcsút mondhatsz a pénzednek
A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség vádat emelt egy hónapokon át tartó, 15 millió forint kárt okozó adathalászat ügyében
Csütörtökön hajnalban újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken, és csaknem három hónap után megérkezett az első orosz kőolajszállítmány Szlovákiába.
Aljas trükkel támadnak a kiberbűnözők: a szolgáltatás kikapcsolásával fenyegetnek, pillanatok alatt odalehet minden pénzed
Adathalász csalók próbálnak személyes és banki adatokhoz jutni az MVM Next nevében küldött, hamis felszólító SMS-ekkel.
Váratlan fordulat a befagyasztott pénzek ügyében: Magyar Péterék kezébe került Orbán Viktor gigantikus védelmi terve
Magyar Péter leendő kormánya felülvizsgálja az Orbán Viktor hivatali ideje alatt benyújtott nemzeti védelmi tervet.
Mi történik a háttérben a hazánknak járó uniós milliárdokkal? Erre a számlára kaphatja meg a pénzt Magyarország
Az uniós elvárások között szerepelnek jogi reformok, intézményi változtatások és a közpénzek felhasználásának szigorúbb ellenőrzése.
Pénteken nem lehet ügyet intézni a rendőrségen, mivel Szent György napja a testület számára munkaszüneti nap.
Kapitány István rendkívüli bejelentése: ennyivel csökken az szja – jóval több pénz maradhat a zsebünkben, ha ezt bevezetik
Az adócsökkentés nem kizárólag a minimálbérért dolgozókat érintené.
A történtek miatt levélben fordult a cég vezetéséhez, amelyben részletes tájékoztatást kért a tűzeset körülményeiről.
Az uniós jog logikája szerint a bírság addig halmozódik, amíg a tagállam nem hajtja végre a bírósági ítéletet.
A devizapiacokon mostanában tapasztalható rendkívüli volatilitás nem átmeneti jelenség.
Megszólalt a nagy gázexportőröket tömörítő szervezet elnöke: "a modern történelem legnagyobb energiaellátási sokkját éljük át"
Ha a konfliktus ma véget érne, a világpiac fél-egy év alatt helyreállna.
A MOL arra számít, hogy az első nyersolaj-szállítmányok legkésőbb csütörtökön megérkeznek Magyarországra és Szlovákiába.
Budapestre rá sem ismer Magyarország: EU élbolyban a magyar főváros, gyakorlatilag verjük Bécset, Stockholmot
Budapest az EU egyik leggazdagabb régiója lett, miközben Magyarország több térsége továbbra is az unió sereghajtói között van.
Egy Benelux-szerű szövetség lehet a kulcs: több ország összehangolt fellépése növelheti az alkupozíciót Brüsszelben.
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.