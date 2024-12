Ezek lehetnek 2025 nagy befektetései: nagyot kaszálhatsz a nemzetközi helyzeten

Hasonlóan a korábbi évekhez, 2025 elején is a befektetési piac szakértőit kérdeztük arról, mit gondolnak, mibe érdemes jelenleg pénzt fektetni? Hiszen ne feledjük – bármilyen nehezek is a gazdasági körülmények, az igazán ügyes befektetők mindig megtalálják azokat az eszközöket, melyek segítségével fialtatni tudják a pénzüket.

Ahogyan már korábbi cikkünkben is összeszedtük, a tavalyi várakozásokhoz képest leginkább vegyesen alakult a 2024-es év. A magyar gazdaság a 2023 végén idénre várt 2,5% - 4% közötti növekedés helyett az első háromnegyed évben mindössze 0,6%-os bővülésre volt képest, ráadásul a harmadik negyedévben kifejezetten csökkent a gazdaság (-0,8%).

Ugyanakkor pozitívum, hogy a tavalyi 17,6%-ról idén ~3,6%-ra olvadt az infláció, továbbá a jegybanki alapkamat 10,75%-ról 6,5%-ra csökkent. Ugyanakkor a kamatkörnyezet csökkenésének van egy befektetői szempontból kevésbé pozitív hozadéka, nevezetesen, hogy csökkennek az elérhető hozamok is. Míg korábban egy egyszerű állampapír megvásárlásával is akár 15% feletti hozamokra számíthattunk, addig a jelenlegi lehetőségek már csak bőven 10% alatti kamatokat kínálnak.

A körülmények ilyen jelentős mértékű megváltozása pedig jogosan veti fel a kérdést – akkor mégis mibe érdemes most pénzt fektetni, hol tehetünk szert a legnagyobb hozamokra? Erről kérdeztünk befektetési szakembereket.

Mi lehet jó megoldás 2025-ben?

Elsőként Tuli Pétert, a HOLD Alapkezelő Intézményi üzletágának igazgatóját kérdeztük arról, mit gondol, mik lehetnek a 2025-ös év legjövedelmezőbb befektetései:

Trump elnökletével és a vámszabályozás felerősödésével, a kínai gazdaság, illetve Európa gyengélkedésével mindenképpen nagyobb árfolyam-ingadozásra és kiszámíthatatlan befektetési környezetre számítunk. Ezen tényezők eredőjeként az abszolút hozamú alapokra voksolok. Az ilyen befektetési politikával rendelkező alapok rugalmasabban tudják ezt a kiszámíthatatlan piaci környezetet meglovagolni. Kicsit a globális környezetből a régiónkra fókuszálva, a közép-kelet-európai országok között pedig Lengyelországot emelném ki. A lengyel tőkepiac historikusan is olcsónak számít és teljesíthet jól egy esetleges orosz-ukrán békekötés, geopolitikai enyhülés esetén

- mondta el a szakember.

2024 eddig rekord 25% körüli hozamot hozott az amerikai S&P500 indexben. A kiugró évet követő esztendő általában szerényebb hozamokat szokott hozni. A részvények értékeltsége sok esetben magas, miközben a magyar állampapírok hozama tovább fog csökkenni, tehát nehezebb lesz a hozamvadászat 2025-ben. Egyedi részvények között lehet jó lehetőségeket keresni, és jó eséllyel találni is. Persze a bika piacon zuhanó cégek azért nem mindig képesek talpra állni. Ez európai luxusipari cégek például izgalmasak a mostani árazáson

– ezt már Bence Balázs, a Portfolio Trader kereskedési vezetője és szakoktatója árulta el nekünk.

Természetesen, ha már megkérdeztük, hogy mik lehetnek a legjobb, legjövedelmezőbb befektetések, akkor egyúttal azt is megkérdeztük, mik lehetnek a legkevésbé szerencsés választások, amiktől érdemes inkább „menekülni”?

Senki ne meneküljön és kapkodjon, próbáljon inkább utána olvasni a dolgoknak, esetleg forduljon tanácsadóhoz! 2023 és 2024-ben is a magas hazai kamatok kényelmes helyzetbe hozták a konzervatív befektetőket: elég volt pénzpiaci alapban, alacsony rövid kötvény alapban és lakossági állampapírokban tartani a megtakarítást. Természetesen nem látjuk a jövőt, de úgy gondolom, hogy kiszámíthatatlanabb környezet vár ránk 2025-ben. Az USA részvénypiacai esetében pedig nagy kockázatot látunk, így néhány szektor esetében a tőzsdei mániára utaló jeleket is tapasztalhatunk, melyek persze időben hosszabban is elnyúlhatnak

- árulta el ezzel kapcsolatan Tuli Péter.

Azt nem tudom mennyire lesz „rossz” befektetés, de vélhetően a mesterséges intelligencia infrastruktúrát biztosító cégek, mint az Nvidia és a nagy felhőszolgáltatók (Amazon, Microsoft, Google) vélhetően kevésbé fognak repülni 2025-ben. Helyettük az AI szoftevárgyártók mehetnek, bár ezek már most az év vége felé is bénultak, Pl Palantir, Salesforce

- osztotta meg ezzel kapcsolatos gondolatait Bence Balázs.

Végezetül még arról kérdeztük a befektetési szakértőket, hogy milyen befektetéseket ajánlanának az óvatosabb, és milyet a kockázatvállalósabb befektetők számára?

Az óvatos, nem óvatos kategóriák helyett én a hosszú távra, 15 év plusz és a rövidebb távra befektetőt kedvelem. 15 év + távlatban passzív indexkövető ETF-portfoliót javasolnék. Ha rövidtávon, 5 éven belül gondolkodunk, akkor nincs jobb, mint az állampapír, főleg ha még az árfolyamhullámzással is hadilábon állunk. Adóoptimalizálás miatt talán a magyar állampapír a legjobb ebben ez esetben

- válaszolta Bence Balázs.

Azt gondolom, hogy 2025-ben is lesz attraktív lakossági állampapír, illetve érdemes még rövid kötvény alapokban is pénzt tartani. Ehhez lehet kockázatvállalási hajlandóság szerint hozzákeverni abszolút hozamú alapokat is, illetve továbbra is érdemes devizát tartani a megtakarítások között. Bár itt kiemelném, hogy senki ne rohanjon jelenlegi szinteken leváltani a teljes forint megtakarítását

- mondta el Tuli Péter, aki a kockázatvállaló befektetőkkel kapcsolatban pedig így vélekedik:

Tartson több abszolúthozamú alapot, illetve régiós, Közép-Kelet-Európa részvénytúlsúlyos befektetési alapot a portfólióban. Nem erős meggyőződéssel, inkább csak a befektetési tények mérlegelésével emelnék ki még egy szektort. A csökkenő európai kamatkörnyezetben és az európai részvények alulpozícionáltsága mellett (keveset tartanak benne a globális befektetők), a nyugat-európai kereskedelmi és/vagy lakóingatlan-vállalatok részvényeit emelném ki, amelyek jobban teljesíthetnek 2025-ben. Összefoglalva: jelen állás szerint úgy gondoljuk, hogy nem lesz elég beleülni egy amerikai technológiai részvénybe és hátradőlni, több odafigyelést, utánajárást fog igényelni a befektetések kialakítása. Ez alól tehermentesít minket például egy abszolút hozamú alap a portfólióban.

Bence Balázs pedig így vélekedik a kockázatvállaló befektetők lehetőségeivel kapcsolatban:

Aki bírja a kockázatot és képes a folyamatos megtakarításra, az a magas árak ellenére válassza a tőzsdei befektetést. Egy All World, az egész világot lefedő ETF-fel ez könnyedén megoldható. Ugye folyamatos megtakarítás, tehát havonta, negyedévente, félévente, ahogy tudod veszed veszed és veszed. 15 évig.