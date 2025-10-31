2025. október 31. péntek Farkas
Koppenhága, 2025. október 2.A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozóján Koppenhágában 2025. október 2-án. Európai P
Gazdaság

Elárulta Orbán Viktor, miről fog tárgyalni Donald Trumppal: óriási delegációval utazik a miniszterelnök

Pénzcentrum
2025. október 31. 08:03

Nagy delegációval utazik az Egyesült Államokba Orbán Viktor jövő pénteken. Kifejtette, komoly gazdasági megállapodást fog kötni Donald Trumppal. 0,6-1 százalékkal nő a gazdaság azért idén is - mondta.

Nagy delegációval utazik az Egyesült Államokba Orbán Viktor jövő pénteken - mondta a kormányfő a Kossuth Rádióban. Kifejtette, komoly gazdasági megállapodást fog kötni Donald Trumppal.

Az energetika kapcsán elmondta, hónapok óta dolgozik azon, hogy az USA-ban "tudják, hol van Közép-Európa". A kétoldalú kapcsolatok a legfontosabbak, hogy kézzelfogható előnyök is származzanak belőlük a magyar emberek számára - jelentette ki Orbán. A mostani együttműködési csomagban is vannak kéréseink és javaslataink amerikai befektetésekre Magyarországon. De ehhez az energetikáról meg kell állapodni - tette hozzá.

Megismételte, Magyarország tengeren keresztül nem tud energiát beszerezni, a csővezetékekhez kell alkalmazkodni, ezt akarja megértetni Donald Trumppal. 

Indokolt a kiadások csökkentése és a bevételek növelése? - kérdezte a riporter. Orbán Viktor szerint egy gazdaságpolitikus nem számokat lát, hanem embereket. A közgazdász és a gazdaságpolitikus két szakma. Azt kell csinálni, ami az embereknek jó, nem pedig ami a számokat egyenesíti ki.

0,6-1 százalékkal nő a gazdaság azért idén is

- teszi hozzá. 1 százaléknyi növekedés 400-500 milliárd forintnyi elkölthető összeget jelent a magyar költségvetésnek.

A 14. havi nyugdíj kapcsán elmondta, az szükséges, mert a nyugdíjrendszeren belül nem akar változatni, mert több igazságtalanságot termelni, mint amit orvosolni akar az ember. Mindig igazságosabb minden nyugdíjasnak egységesen emelni - mondta a miniszterelnök.

Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA 
#egyesült államok #gazdaság #donald trump #orbán viktor #energetika #gazdasági növekedés #14. havi nyugdíj

