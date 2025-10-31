A Pénzcentrum 2025. október 31.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Elárulta Orbán Viktor, miről fog tárgyalni Donald Trumppal: óriási delegációval utazik a miniszterelnök
Nagy delegációval utazik az Egyesült Államokba Orbán Viktor jövő pénteken. Kifejtette, komoly gazdasági megállapodást fog kötni Donald Trumppal. 0,6-1 százalékkal nő a gazdaság azért idén is - mondta.
Nagy delegációval utazik az Egyesült Államokba Orbán Viktor jövő pénteken - mondta a kormányfő a Kossuth Rádióban. Kifejtette, komoly gazdasági megállapodást fog kötni Donald Trumppal.
Az energetika kapcsán elmondta, hónapok óta dolgozik azon, hogy az USA-ban "tudják, hol van Közép-Európa". A kétoldalú kapcsolatok a legfontosabbak, hogy kézzelfogható előnyök is származzanak belőlük a magyar emberek számára - jelentette ki Orbán. A mostani együttműködési csomagban is vannak kéréseink és javaslataink amerikai befektetésekre Magyarországon. De ehhez az energetikáról meg kell állapodni - tette hozzá.
Megismételte, Magyarország tengeren keresztül nem tud energiát beszerezni, a csővezetékekhez kell alkalmazkodni, ezt akarja megértetni Donald Trumppal.
Indokolt a kiadások csökkentése és a bevételek növelése? - kérdezte a riporter. Orbán Viktor szerint egy gazdaságpolitikus nem számokat lát, hanem embereket. A közgazdász és a gazdaságpolitikus két szakma. Azt kell csinálni, ami az embereknek jó, nem pedig ami a számokat egyenesíti ki.
0,6-1 százalékkal nő a gazdaság azért idén is
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
- teszi hozzá. 1 százaléknyi növekedés 400-500 milliárd forintnyi elkölthető összeget jelent a magyar költségvetésnek.
A 14. havi nyugdíj kapcsán elmondta, az szükséges, mert a nyugdíjrendszeren belül nem akar változatni, mert több igazságtalanságot termelni, mint amit orvosolni akar az ember. Mindig igazságosabb minden nyugdíjasnak egységesen emelni - mondta a miniszterelnök.
Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel
Magyarország gazdasági teljesítménye elmaradt az uniós átlagtól: nagy a baj.
A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatszintet a Fed októberi ülésén, ám a döntés korántsem volt egyhangú.
Zsiday Viktor szerint a magyar gazdaság számára egyetlen út maradt: meg kell lépni, mielőtt túl késő lesz
Európa gazdasági présbe került: miközben technológiai téren egyre jobban lemarad az USA mögött.
2025 III. negyedévében a gazdaság teljesítménye 0,6%-kal meghaladta a 2024. III. negyedévi, az előző negyedévhez képest stagnált a gazdaság.
A megszokottól eltérően ezúttal csütörtök reggel 8 órakor kezdődik a Kormányinfó, amelyet élőben követhetnek nálunk.
A klímaváltozás következtében a hazai konyha egyik fő alapanyaga, a burgonya számára egyre kedvezőtlenebb hazánk éghajlata.
Navracsics Tibor a közösségi médiában jelentette be, hogy januártól 15 százalékkal emelik a kormányhivatali dolgozók bérét.
Az NGM közölte, hogy változik a Demján Sándor Program keretein belül felvehető maximális összeg.
Orbán attól tart, hogy az amerikai szankciók miatt az energiaárak jelentősen emelkednének.
Számos praktikus megoldás létezik, amelyekkel jelentősen csökkenthető az energiafogyasztás anélkül, hogy az a komfortunk rovására menne.
A hosszú távú, fegyelmezett befektetés még a válságok idején is komoly vagyonnövekedést eredményezhet.
Ismét szokatlan időpontban hirdetettek meg Kormányinfót, ezúttal csütörtök reggel lesz a sajtótájékoztató.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és kormányhivatalok az elmúlt hónapokban több ezer üzletben tartott vizsgálatot.
Az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője előrejelzésében kiemelte, új csúcson járt napközben a BUX index kedden, szerdán iránykereséssel indulhat a kereskedés.
Már az is valami, ha nem zuhan tovább: súlyos ítélet született a magyar gazdaságról, erre számíthatunk 2025 hátralévő részében
A magyar gazdaság teljesítménye a harmadik negyedévben is stagnálhatott az előző negyedévhez képest a Portfolio elemzői felmérése szerint.
Karácsony Gergely szerint az az újabb kormányzati sarc nem az utolsó csepp, hanem már halálos döfés.
Szeptemberben 589 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet; a kivitel volumene 0,5%-kal, a behozatalé 8,4%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest.
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.