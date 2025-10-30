Fordult a forint: estére meglepő mozgások jöttek az árfolyamon!

Vegyesen mozgott a forint árfolyama csütörtökön késő délután a főbb devizákkal szemben.

Az euró jegyzése reggel hét órakor 388,82 forint volt, estére 388,65 forintra gyengült. A nap folyamán 388,20 és 389,12 forint között ingadozott.

A svájci frank ezzel szemben erősödött, 418,80 forintról 419,20 forintra emelkedett. A dollár is drágult, reggeli 334,37 forintos árfolyama 336,08 forintra nőtt.

Az euró és a dollár közötti árfolyam 1,1630-ról 1,1564 dollárra csökkent a nap végére.

