egy férfi, szürke pulóvert viselve, magyar forint bankjegyeket számol egy fapadlós szobában állva
Gazdaság

Fordult a forint: estére meglepő mozgások jöttek az árfolyamon!

Pénzcentrum
2025. október 30. 20:33

Vegyesen mozgott a forint árfolyama csütörtökön késő délután a főbb devizákkal szemben.

Az euró jegyzése reggel hét órakor 388,82 forint volt, estére 388,65 forintra gyengült. A nap folyamán 388,20 és 389,12 forint között ingadozott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A svájci frank ezzel szemben erősödött, 418,80 forintról 419,20 forintra emelkedett. A dollár is drágult, reggeli 334,37 forintos árfolyama 336,08 forintra nőtt.

Az euró és a dollár közötti árfolyam 1,1630-ról 1,1564 dollárra csökkent a nap végére.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Címlapkép: Getty Images
