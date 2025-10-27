A Pénzcentrum 2025. október 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Álmosan kezdi a hetet a forint: így áll most az árfolyam a dollárral, euróval szemben
Alig változott hétfő reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró jegyzése reggel hét órakor 389,96 forinton állt a péntek 18 órai 389,97 forinttal szemben, a dollárt 335,48 forinton jegyezték 335,44 forint után, a svájci frankot pedig 421,15 forinton 421,50 után.
A forint erősebben áll mindhárom devizával szemben az év eleji kezdéshez képest: 5,3 százalékkal az euró, 15,6 százalékkal a dollár és 3,9 százalékkal a svájci frank ellenében.
Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?
Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
A lengyel gazdaság idén várhatóan megelőzi Japánt az egy főre eső GDP tekintetében, és ambiciózus terveket fogalmaznak meg Németország utolérésére is.
Hatalmas feladat előtt áll a Varga Mihály vezette jegybank: veszélyes tendencia rajzolódik ki a világban
Világszerte egyre több jegybank működik negatív saját tőkével, ami korábban elképzelhetetlen volt.
Visszatérhet a többkulcsos adórendszer Magyarországon: sokaknak nagyon fájna, de tényleg megéri meglépni?
Magyarország az előkelő 7. helyen végzett abban az adóversenyképességi rangsorban, ami 38 OECD-ország adórendszerét vizsgálta.
Kemény dolog derült ki a magyar államadósságról: ezt nem tesszük a kirakatba, hogy jön egyenesbe az ország?
Miközben Görögországban a GDP több mint másfélszeresét teszi ki a közadósság, addig Észtországban és Bulgáriában alig haladja meg a 20 százalékot.
Bukarest az élen, Budapest a középmezőnyben az uniós GDP-rangsorban. Egyre mélyül a szakadék a közép-európai fővárosok között.
Az áremelkedéshez a világpiaci folyamatok is hozzájárulnak.
A vezérigazgató finomabb megközelítést sürget a kínai piaccal kapcsolatban.
A nyomásgyakorlás már most hatással lehet a piacra: jelentések szerint az indiai finomítók készülnek jelentősen csökkenteni az orosz olajimportjukat.
A MOHU közölte, hogy az október 23-i négynapos hosszú hétvégén is a megszokott rend szerint szállítja el a hulladékot Budapesten és az agglomerációs településeken.
Szeptemberben a munkanélküliek száma az előző hónaphoz képest közel 3 ezer fővel emelkedett, az egy évvel korábbi szintet azonban közel 2 ezerrel alulmúlta.
Czomba Sándor közölte, várják a harmadik negyedéves gazdasági adatokat, de látszik, hogy el kell térniük attól a pályától, amelyet eredetileg felrajzoltak.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 758,68 pontos, 0,73 százalékos emelkedéssel, 104 182,83 ponton zárt szerdán.
A KSH friss adatai szerint 2024-ben 1,82 millió embert fenyegetett szegénység vagy társadalmi kirekesztettség
Megszökött az országból a pesti parkolási maffia egyik feje: 6,5 évre ítélték, azt is tudni, hol van most
Izraelbe szökött börtönbüntetése elől Fürst György, a Centrum Parkoló Kft. egykori ügyvezetőjét 6,5 évre ítéltek különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt.
A Mol Dunai Finomítójában október 21-én tűz ütött ki; hiány nem várható, de a kieső termelés áremelkedést okozhat, a kormány is figyeli.
Folytatódik a vita a Strabag és az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) között.
A harmadik negyedében a Netflix bevétele 17,2 százalékkal, 11,51 milliárd dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 9,82 milliárd dollárról.
Többször előfordult, hogy a magánszemélyek szja-bevallásukban osztalékelőlegből levont adót tüntettek fel úgy, hogy ténylegesen osztalékjövedelmet nem vallottak be.
