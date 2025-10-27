2025. október 27. hétfő Szabina
Pénz: euró és forint bankjegyek.
Gazdaság

Álmosan kezdi a hetet a forint: így áll most az árfolyam a dollárral, euróval szemben

MTI
2025. október 27. 08:15

Alig változott hétfő reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró jegyzése reggel hét órakor 389,96 forinton állt a péntek 18 órai 389,97 forinttal szemben, a dollárt 335,48 forinton jegyezték 335,44 forint után, a svájci frankot pedig 421,15 forinton 421,50 után.

A forint erősebben áll mindhárom devizával szemben az év eleji kezdéshez képest: 5,3 százalékkal az euró, 15,6 százalékkal a dollár és 3,9 százalékkal a svájci frank ellenében.

Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

