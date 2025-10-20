A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei gyanús jövés-menésre lettek figyelmesek egy Heves vármegyei szeszfőzdénél.
Megszólalt az euró bevezetéséről Varga Mihály: szerinte ekkor lehet itt is közös európai pénz
Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a parlament gazdasági bizottsága előtt ismertette a jegybanki alapítványokkal kapcsolatos stratégiát, miszerint a vagyonmentés a fő cél, hosszú távon pedig az alapítványok megszüntetése. A meghallgatás hátterében a Szabadság téri székház felújításával kapcsolatos büntetőfeljelentés áll - tudósított a Telex.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke, Varga Mihály két alelnökével, Kurali Zoltánnal és Sipos-Tompa Leventével jelent meg a parlament gazdasági bizottságának ülésén, ahol elődje, Matolcsy György vezetésének utolsó évi eredményeit mutatta be, majd válaszolt a képviselők kérdéseire.
A meghallgatás különös aktualitását az adta, hogy az MNB nemrég feljelentést tett a Szabadság téri székház felújításával kapcsolatban hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt. A jegybank korábban lehívta a felújítást végző Raw Development Kft. bankgaranciáját is. A négy éve kezdődött beruházást a korábbi jegybankelnök fiának barátja, Somlai Bálint cége végezte, a munkálatok időközben másfélszeresére drágultak.
Csárdi Antal független képviselő kérdésére válaszolva Varga elmondta, hogy eddig két feljelentés született, a székház ügyében ismeretlen tettes ellen. A jegybankelnök hangsúlyozta: "Mi azon dolgozunk, hogy a vagyonmentés megtörténjen és az a pénz, amit annak idején a jegybank eszközként átadott az alapítványoknak, az minél nagyobb részben térüljön meg."
Tordai Bence képviselő kérdésére, hogy indítanak-e polgári pereket a korábbi vezetők ellen, illetve érez-e személyes felelősséget a jegybanki alapítványok létrehozását lehetővé tevő törvény korábbi megszavazásáért, Varga úgy válaszolt, hogy a parlament jó döntést hozott, az alapítványok hasznos célt szolgálhattak volna, de a döntéshozók visszaéltek ezzel a lehetőséggel.
A jegybankelnök szerint a hivatali visszaélés az ingatlanok kezeléséért felelős kft-t érinti, a felügyelőbizottság pedig megfelelően végzi a munkáját. Kiemelte, hogy a jegybanki intézmények az állam legjobban ellenőrzött szervezetei közé tartoznak.
Varga Mihály a bizottsági ülésen felidézte márciusi kijelentését, miszerint "Nem lehet a jegybank egy elefántcsonttorony", utalva arra, hogy a jegybanki tudást a magyar gazdaság egészének hasznára kell fordítani. Az MNB elnöke szerint az óvatos monetáris politika kifizetődő volt, és ezt a jövőben is fenntartják.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A forint stabilitásával kapcsolatban megjegyezte: "Az MNB számításai szerint kétszer olyan jól jártak az elmúlt fél évben azok, akik forintban tartották a megtakarításukat, mint akik devizában." Hozzátette, hogy a stabil árfolyam az árak alakulásában is megjelenik, és reméli, hogy a magas élelmiszer- és szolgáltatási infláció csökkenni fog a következő hónapokban.
Az euró bevezetésével kapcsolatos kérdésre Varga kifejtette, hogy a magyar államháztartásnak teljesítenie kellene az ehhez szükséges feltételeket, amelyek teljesülése alapvetően jót tenne a magyar gazdaságnak és az embereknek.
Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?
Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2025. 42. hetéből.
Nagy erőkkel kutatja át a hivatal a magyar szőlőket: ezt keresik - Sok helyen már ráakadtak, nem voltak boldogok
Több mint 200 szemlecsoport keresi a szőlőültetvényeken a betegségre utaló jeleket, a hét végéig átvizsgáltak több mint 8 ezer hektár szőlőt.
Úgy veszik most az aranyat, ezüstöt a befektetők, mintha nem lenne holnap - Mégis, mitől ijedtek meg ennyire?
A keresletet az Egyesült Államok és Kína között eszkalálódó vámvitából, valamint a geopolitikai kockázatokból fakadó befektetői bizonytalanság hajtja.
Megszólalt a DHL hazai vezére: bármikor jöhet egy globális láncreakció - mi lesz akkor a csomagküldésekkel?
A világjárvány idején sokan a globalizáció végét vizionálták, ám a számok mást mutatnak: a nemzetközi kereskedelem soha nem volt ilyen élénk.
Több százezren még mindig nem újították meg postai meghatalmazásukat – a Posta most új határidőt szabott, de nem érdemes halogatni.
Az euróövezet éves inflációs rátája szeptemberben 2,2 százalékra emelkedett az augusztusi 2,0 százalékról.
A gödi Samsung üzem körül kialakult jogi ügy már a koreai kormányt is mozgósította – diplomáciai lépésekre is szükség lehet a megoldáshoz.
Sokkoló forgatókönyv látott napvilágot: ez történne, ha nem tartanák meg a Sziget Fesztivált 2026-ban
A GKI Gazdaságkutató Zrt. gyorselemzése a Sziget Fesztivál potenciális 2026-os elmaradásának többdimenziós gazdasági kockázatait vizsgálja.
A BUX csütörtökön még 249,49 pontos, 0,24 százalékos emelkedéssel 103 065,51 ponton zárt 14,0 milliárd forintos forgalom mellett.
2025 augusztusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 683 300, a nettó átlagkereset 472 600 forint volt.
Az euró hét órakor 389,89 forinton állt, magasabban a szerda esti 389,52 forintnál.
A fogyasztói árindex a 2022-23-ra jellemző nagyon magas szintről 2024 elejére 5% alá süllyedt és azóta is mindössze 2 hónapra emelkedett ideiglenesen e szint fölé.
A Fitch Ratings frissített elemzésében lefelé módosította Magyarország gazdasági növekedési kilátásait, miközben a költségvetési hiány csak 2027-ben csökkenhet 4 százalék alá.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 390,53 forintról 389,52 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 14 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Az EP két szakbizottsága elsöprő többséggel támogatta az orosz energiaimport megszüntetését, Magyarország kedvezményeit is eltörölnék.
Ezeken a helyeken napi 1000 forintból élnek az emberek: irtózatos a szegénység, óriásiak a nyomortelepek
A világ nyolc országában a lakosság több mint fele napi maximum 1000 forintból él, ami több száz millió embert jelent, azonban nem ez lehet a...
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.