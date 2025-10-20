2025. október 20. hétfő Vendel
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. október 20.Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke (k) felszólal meghallgatásán az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésén az Országház Tisza Kálmán-termében 2025. október 20-án. Mellette Kurali Zoltán (b
Gazdaság

Megszólalt az euró bevezetéséről Varga Mihály: szerinte ekkor lehet itt is közös európai pénz

Pénzcentrum
2025. október 20. 12:32

Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a parlament gazdasági bizottsága előtt ismertette a jegybanki alapítványokkal kapcsolatos stratégiát, miszerint a vagyonmentés a fő cél, hosszú távon pedig az alapítványok megszüntetése. A meghallgatás hátterében a Szabadság téri székház felújításával kapcsolatos büntetőfeljelentés áll - tudósított a Telex.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke, Varga Mihály két alelnökével, Kurali Zoltánnal és Sipos-Tompa Leventével jelent meg a parlament gazdasági bizottságának ülésén, ahol elődje, Matolcsy György vezetésének utolsó évi eredményeit mutatta be, majd válaszolt a képviselők kérdéseire.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A meghallgatás különös aktualitását az adta, hogy az MNB nemrég feljelentést tett a Szabadság téri székház felújításával kapcsolatban hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt. A jegybank korábban lehívta a felújítást végző Raw Development Kft. bankgaranciáját is. A négy éve kezdődött beruházást a korábbi jegybankelnök fiának barátja, Somlai Bálint cége végezte, a munkálatok időközben másfélszeresére drágultak.

Csárdi Antal független képviselő kérdésére válaszolva Varga elmondta, hogy eddig két feljelentés született, a székház ügyében ismeretlen tettes ellen. A jegybankelnök hangsúlyozta: "Mi azon dolgozunk, hogy a vagyonmentés megtörténjen és az a pénz, amit annak idején a jegybank eszközként átadott az alapítványoknak, az minél nagyobb részben térüljön meg."

Tordai Bence képviselő kérdésére, hogy indítanak-e polgári pereket a korábbi vezetők ellen, illetve érez-e személyes felelősséget a jegybanki alapítványok létrehozását lehetővé tevő törvény korábbi megszavazásáért, Varga úgy válaszolt, hogy a parlament jó döntést hozott, az alapítványok hasznos célt szolgálhattak volna, de a döntéshozók visszaéltek ezzel a lehetőséggel.

Feljelentést tett a jegybank a székházfelújítás miatt: durva visszaélésekről lehet szó
EZ IS ÉRDEKELHET
Feljelentést tett a jegybank a székházfelújítás miatt: durva visszaélésekről lehet szó
A Magyar Nemzeti Bank feljelentést tett a Szabadság téri székház felújításával összefüggésben felmerült hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt.

A jegybankelnök szerint a hivatali visszaélés az ingatlanok kezeléséért felelős kft-t érinti, a felügyelőbizottság pedig megfelelően végzi a munkáját. Kiemelte, hogy a jegybanki intézmények az állam legjobban ellenőrzött szervezetei közé tartoznak.

Varga Mihály a bizottsági ülésen felidézte márciusi kijelentését, miszerint "Nem lehet a jegybank egy elefántcsonttorony", utalva arra, hogy a jegybanki tudást a magyar gazdaság egészének hasznára kell fordítani. Az MNB elnöke szerint az óvatos monetáris politika kifizetődő volt, és ezt a jövőben is fenntartják.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Hiába szeretné a kormány, az MNB nem fog kamatot vágni: megszólaltak az elemzők
EZ IS ÉRDEKELHET
Hiába szeretné a kormány, az MNB nem fog kamatot vágni: megszólaltak az elemzők
A Magyar Nemzeti Bank várhatóan nem változtat a 6,5%-os alapkamaton a keddi kamatdöntő ülésen, annak ellenére sem, hogy a kormány nyíltan kamatcsökkentést sürgetett.

A forint stabilitásával kapcsolatban megjegyezte: "Az MNB számításai szerint kétszer olyan jól jártak az elmúlt fél évben azok, akik forintban tartották a megtakarításukat, mint akik devizában." Hozzátette, hogy a stabil árfolyam az árak alakulásában is megjelenik, és reméli, hogy a magas élelmiszer- és szolgáltatási infláció csökkenni fog a következő hónapokban.

Az euró bevezetésével kapcsolatos kérdésre Varga kifejtette, hogy a magyar államháztartásnak teljesítenie kellene az ehhez szükséges feltételeket, amelyek teljesülése alapvetően jót tenne a magyar gazdaságnak és az embereknek.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
#mnb #árfolyam #euró #forint #infláció #gazdaság #parlament #varga mihály #magyar nemzeti bank #monetáris politika

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:54
12:45
12:32
12:15
12:07
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. október 18. 06:00
Préda 2. évad: A garantált veszteség  
Media1
2025. október 13. 15:26
Nulláról 140 ezerre: Palik Lászlóval beszélgettünk a Palikék Világa kulisszatitkairól | Media1  
MEDIA1  |  2025. október 20. 11:47
Közleményt tett közzé a 444, miután fideszes és Mandiner-hirdetések jelentek meg az oldalán
A 444 szerkesztősége szolgálati közleményben magyarázta el, hogyan kerülhettek fideszes és Mandiner-...
Holdblog  |  2025. október 19. 22:42
Forradalom a konnektorban
Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila...
Kasza Elliott-tal  |  2025. október 19. 19:32
Comcast Corporation - elemzés
Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok...
Összkép  |  2025. október 18. 13:39
Az új világrend játékszabályai kezdenek kirajzolódni
A globalizáció évtizedeit a szuverenitás kora válthatja fel világ vezető think tankjeinek elemzései...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 20.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: nem feltétlenül a kitűnő tanulók lesznek a legsikeresebbek
2025. október 19.
Egyre több magyar nő utazik így: ők nem kérnek a szokásos all inclusive tengerparti henyélésből
2025. október 20.
Zöld az út az újabb Otthon Start módosításnak? Ezeket a lakásokat vastagon érinti: sokan járhatnak jól
2025. október 19.
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezonban? Ne vedd félvállról, komoly bajt jelezhet: költséges lehet a javítás
2025. október 19.
Ennyit keres egy mezei ingatlanos Magyarországon: elég egy tanfolyam, milliós jutalékok is leeshetnek
NAPTÁR
Tovább
2025. október 20. hétfő
Vendel
43. hét
Október 20.
A csontritkulás nemzetközi napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Egyre több autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a bolt vezetőjének
2
2 hete
Bukja a jogsiját sok idős magyar? Ez alól a szabály alól nem lesz kibúvó, mindenkit érint
3
5 napja
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kellene többet fizetni
4
2 hete
Visszaszólt Nagy Mártonnak Bod Péter Ákos: Ha valaki befolyásos, és kamatcsökkentést szeretne, jobb, ha hallgat!
5
2 hete
Óriási NAV-razzia a Facebook-on: rengeteg magyar retteghet, ez a bűnük
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosító
biztosítási tevékenység folytatására jogosult szervezet. Szervezeti forma szerint háromféle lehet: biztosító részvénytársaság, biztosító szövetkezet vagy biztosító egyesület.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 20. 12:45
Ennyi volt, komoly szigorításról döntött a főváros: betiltják az e-rollereket, ekkortól él a szabály
Pénzcentrum  |  2025. október 20. 12:15
Itt van Donald Trump újabb oroszpárti fordulata: döbbenetes ultimátumot adott Ukrajnának
Agrárszektor  |  2025. október 20. 12:36
Súlyos kijelentést tett Áder János az illegálisan fúrt kutakról