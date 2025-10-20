Megszólalt az euró bevezetéséről Varga Mihály: szerinte ekkor lehet itt is közös európai pénz

Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a parlament gazdasági bizottsága előtt ismertette a jegybanki alapítványokkal kapcsolatos stratégiát, miszerint a vagyonmentés a fő cél, hosszú távon pedig az alapítványok megszüntetése. A meghallgatás hátterében a Szabadság téri székház felújításával kapcsolatos büntetőfeljelentés áll - tudósított a Telex.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke, Varga Mihály két alelnökével, Kurali Zoltánnal és Sipos-Tompa Leventével jelent meg a parlament gazdasági bizottságának ülésén, ahol elődje, Matolcsy György vezetésének utolsó évi eredményeit mutatta be, majd válaszolt a képviselők kérdéseire.

A meghallgatás különös aktualitását az adta, hogy az MNB nemrég feljelentést tett a Szabadság téri székház felújításával kapcsolatban hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt. A jegybank korábban lehívta a felújítást végző Raw Development Kft. bankgaranciáját is. A négy éve kezdődött beruházást a korábbi jegybankelnök fiának barátja, Somlai Bálint cége végezte, a munkálatok időközben másfélszeresére drágultak.

Csárdi Antal független képviselő kérdésére válaszolva Varga elmondta, hogy eddig két feljelentés született, a székház ügyében ismeretlen tettes ellen. A jegybankelnök hangsúlyozta: "Mi azon dolgozunk, hogy a vagyonmentés megtörténjen és az a pénz, amit annak idején a jegybank eszközként átadott az alapítványoknak, az minél nagyobb részben térüljön meg."

Tordai Bence képviselő kérdésére, hogy indítanak-e polgári pereket a korábbi vezetők ellen, illetve érez-e személyes felelősséget a jegybanki alapítványok létrehozását lehetővé tevő törvény korábbi megszavazásáért, Varga úgy válaszolt, hogy a parlament jó döntést hozott, az alapítványok hasznos célt szolgálhattak volna, de a döntéshozók visszaéltek ezzel a lehetőséggel.

A jegybankelnök szerint a hivatali visszaélés az ingatlanok kezeléséért felelős kft-t érinti, a felügyelőbizottság pedig megfelelően végzi a munkáját. Kiemelte, hogy a jegybanki intézmények az állam legjobban ellenőrzött szervezetei közé tartoznak.

Varga Mihály a bizottsági ülésen felidézte márciusi kijelentését, miszerint "Nem lehet a jegybank egy elefántcsonttorony", utalva arra, hogy a jegybanki tudást a magyar gazdaság egészének hasznára kell fordítani. Az MNB elnöke szerint az óvatos monetáris politika kifizetődő volt, és ezt a jövőben is fenntartják.

A forint stabilitásával kapcsolatban megjegyezte: "Az MNB számításai szerint kétszer olyan jól jártak az elmúlt fél évben azok, akik forintban tartották a megtakarításukat, mint akik devizában." Hozzátette, hogy a stabil árfolyam az árak alakulásában is megjelenik, és reméli, hogy a magas élelmiszer- és szolgáltatási infláció csökkenni fog a következő hónapokban.

Az euró bevezetésével kapcsolatos kérdésre Varga kifejtette, hogy a magyar államháztartásnak teljesítenie kellene az ehhez szükséges feltételeket, amelyek teljesülése alapvetően jót tenne a magyar gazdaságnak és az embereknek.

