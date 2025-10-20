Erősödéssel megy meki a hétnek a magyar forint: mutatjuk az árfolyamokat

Erősödött a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót hét órakor 389,11 forinton jegyezték, alacsonyabban a péntek esti 389,42 forintnál. A dollár jegyzése 333,41 forintra gyengült 333,75 forintról, a svájci franké pedig 421,35 forintról 420,55 forintra süllyedt.

Az euró árfolyama 1,1671 dollárra változott a péntek esti 1,1675 dollárról.

