Magyar forint bankjegy és érmék
Gazdaság

Megmakacsolta magát a forint, vegyesen mozgott a magyar fizetőeszköz a devizapiacon

Pénzcentrum/MTI
2025. október 17. 08:19

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró hét órakor 389,89 forinton állt, magasabban a szerda esti 389,52 forintnál.

A dollár jegyzése 333,80 forintról 332,91 forintra csökkent, a svájci franké pedig 419,60 forintról 421,25 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése 1,1711 dollárra erősödött a csütörtök esti 1,1666 dollárról.

Címlapkép: Getty Images
