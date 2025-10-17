Megmakacsolta magát a forint, vegyesen mozgott a magyar fizetőeszköz a devizapiacon

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró hét órakor 389,89 forinton állt, magasabban a szerda esti 389,52 forintnál.

A dollár jegyzése 333,80 forintról 332,91 forintra csökkent, a svájci franké pedig 419,60 forintról 421,25 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése 1,1711 dollárra erősödött a csütörtök esti 1,1666 dollárról.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!