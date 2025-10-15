2025. október 15. szerda Teréz
11 °C Budapest
Magyar forint bankjegy és érmék
Gazdaság

Jól indul a nap: erősödött a forint szerda reggelre

MTI
2025. október 15. 08:01

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró röviddel hét óra előtt 391,43 forinton állt, alacsonyabban a kedd esti 392,46 forintnál. A dollár jegyzése 338,31 forintról 336,89 forintra gyengült, a svájci franké pedig 422,07 forintról 421,07 forintra süllyedt.

Az euró 1,1619 dollárra erősödött a kedd esti 1,1604 dollárról.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

