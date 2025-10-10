Megtorpant a magyar tőzsde: bizonytalan hangulatban indul a pénteki kereskedés

Iránykereséssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) pénteken az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. Csütörtökön a BÉT részvényindexe, a BUX 424,57 pontos, 0,42 százalékos csökkenéssel, 101 386,48 ponton zárt csütörtökön.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött előrejelzésében megjegyezte, a BUX az előző napi zárásban esett vissza a negatív tartományba.

A vezető részvények közül pénteken az OTP árfolyamában 29 586 forintnál jelent támaszt az 50 napos mozgóátlag, míg 30 100 forintnál erős ellenállás húzódik. A bankpapír ára csütörtökön 330 forinttal, 1,1 százalékkal 29 670 forintra esett, forgalmuk 5,3 milliárd forintot tett ki.

A Richter jegyzése megérkezett a 200 napos mozgóátlaghoz, amely 10 401 forintnál húzódik, amennyiben sikerül felette maradni, a következő ellenállás 10 470 forintnál adódhat. A gyógyszerrészvény árfolyama 120 forinttal, 1,17 százalékkal 10 410 forintra erősödött csütörtökön, a részvények forgalma 2,5 milliárd forintot ért el.

A Mol továbbra is a 2764 forintos szint közelében mozog, a következő támasz 2740 forintnál látható, míg ellenállás a 30 napos mozgóátlag 2805 forintnál. Csütörtökön az olajpapír 10 forinttal, 0,36 százalékkal 2754 forintra gyengült, 740,8 millió forintos forgalomban.

A Magyar Telekom újabb támaszt tört le 1800 forintnál, a következő fontosabb szint 1750 forintnál van. A részvény árfolyama az előző kereskedési napon 28 forinttal, 1,56 százalékkal 1772 forintra csökkent, forgalma 1,0 milliárd forint volt csütörtökön.