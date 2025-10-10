Az eurót péntek reggel 391,04 forinton jegyezték az előző délutáni 391,24 forint után.
Megtorpant a magyar tőzsde: bizonytalan hangulatban indul a pénteki kereskedés
Iránykereséssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) pénteken az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. Csütörtökön a BÉT részvényindexe, a BUX 424,57 pontos, 0,42 százalékos csökkenéssel, 101 386,48 ponton zárt csütörtökön.
Varga Zoltán az MTI-nek küldött előrejelzésében megjegyezte, a BUX az előző napi zárásban esett vissza a negatív tartományba.
A vezető részvények közül pénteken az OTP árfolyamában 29 586 forintnál jelent támaszt az 50 napos mozgóátlag, míg 30 100 forintnál erős ellenállás húzódik. A bankpapír ára csütörtökön 330 forinttal, 1,1 százalékkal 29 670 forintra esett, forgalmuk 5,3 milliárd forintot tett ki.
A Richter jegyzése megérkezett a 200 napos mozgóátlaghoz, amely 10 401 forintnál húzódik, amennyiben sikerül felette maradni, a következő ellenállás 10 470 forintnál adódhat. A gyógyszerrészvény árfolyama 120 forinttal, 1,17 százalékkal 10 410 forintra erősödött csütörtökön, a részvények forgalma 2,5 milliárd forintot ért el.
A Mol továbbra is a 2764 forintos szint közelében mozog, a következő támasz 2740 forintnál látható, míg ellenállás a 30 napos mozgóátlag 2805 forintnál. Csütörtökön az olajpapír 10 forinttal, 0,36 százalékkal 2754 forintra gyengült, 740,8 millió forintos forgalomban.
A Magyar Telekom újabb támaszt tört le 1800 forintnál, a következő fontosabb szint 1750 forintnál van. A részvény árfolyama az előző kereskedési napon 28 forinttal, 1,56 százalékkal 1772 forintra csökkent, forgalma 1,0 milliárd forint volt csütörtökön.
Az áremelkedést elsősorban a fokozódó politikai és gazdasági bizonytalanságok táplálják.
Zátonyra futott a MOL áhított üzlete: "Az Adria-kőolajvezeték nem eladó. Horvát volt, és az is marad!"
A horvát kormányfő hangsúlyozta, hogy bár a Mollal továbbra is jó kereskedelmi kapcsolatokat, kedvező árakat és stabil olajellátást kívánnak fenntartani.
A kormány benyújtotta első adócsomagját, amely főként technikai módosításokat és kisebb könnyítéseket tartalmaz.
A védekezés két alappillére a fertőzött tőkék felderítése és azonnali megsemmisítése, valamint a terjesztő rovar elleni hatékony növényvédelem.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 393,35 forintról 391,75 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 14,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
A csütörtök ugyan majdhogynem állandó, ám az időpont megválasztása kicsit szokatlan. Lehet, hogy valami rendkívülit fogunk hallani?
A központi költségvetés szeptemberben 303 milliárd forintos hiánnyal zárt, ami minden idők második legmagasabb deficitje a kérdéses hónapban.
Lantos Csaba energiaügyi miniszter a Portfolio Energy Investment Forum 2025-ön ismertette Magyarország energiastratégiáját, külön kitérve az évek óta halogatott Paks II. projektre is.
A miniszter egy nagy autóipari beruházásról beszélt, amely több tízezer munkahelyet teremthet a városban és környékén.
Visszaszólt Nagy Mártonnak Bod Péter Ákos: Ha valaki befolyásos, és kamatcsökkentést szeretne, jobb, ha hallgat!
Surányi György és Bod Péter Ákos is bírálta Nagy Márton nyilatkozatát, amely szerintük gyengíti az MNB hitelességét és a forint árfolyamát.
2025. szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Augusztushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére.
Érdekesség, hogy Magyarországon a politikai beállítódás alig befolyásolja a fiskális várakozásokat.
Az Európai Központi Bank vezető döntéshozói szerint a jelenlegi kamatlábak megfelelőek.
A MOL vezére figyelmeztetett, hogy egy esetleges dízelhiány súlyos következményekkel járna a közép-európai régióban.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
