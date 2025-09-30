A Központi Statisztikai Hivatal elismerte, hogy éveken át pontatlanul közölte a magyarországi szegénységi adatokat,
Gyengült a forint kedd reggelre: ennyibe kerül ma egy euró
Minimálisan gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró percekkel hét óra előtt 391,40 forinton állt a hétfő kora esti 391,36 forint után. A dollár jegyzése 333,69 forintról 333,71 forintra változott, a svájci franké pedig 418,60 forintról 418,68 forintra.
Az euró 1,1723 dollárra gyengült a hétfő kora esti 1,1731 dollárról.
Bod Péter Ákos: Magyarország gazdasági helyzetét továbbra is súlyosbítja a fiskális alkoholizmus jelensége.
Az amerikai elnök 10 százalékos importvámot vet ki a fűrészárura és 25 százalékosat a bútorokra
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX hétfőn mindössze 49,65 ponttal, azaz 0,05 százalékkal került feljebb, így 99 257,44 ponton zárt.
Az MNB alelnöke szerint az idő előtti kamatcsökkentés több kockázatot rejt, mint előnyt, és kiemelte a stabil forintárfolyam jelentőségét az inflációs célok elérésében.
A GDP nő, de vele a szennyezés is!? Magyarország rosszul áll a zöld átállásban – meglepő adatok és tanulságok a CHART by Pénzcentrum legújabb epizódjában!
Nagy Márton pénzügyminiszter szerint a munkavállalói érdekképviseletek 12-13 százalékos emelést kérhetnek, míg a munkáltatók 9-10 százalékot tartanának reálisnak.
A magyar háztartások pénzügyi vagyona 13,9 százalékkal bővült 2024-ben, ami a 2008-as globális pénzügyi válság óta a leggyorsabb ütemnek számít.
A magyar gazdaság továbbra is bizonytalan pályán mozog, a fogyasztásra alapozott növekedés akadályokba ütközik,
Súlyos válságba került a magyar szőlőtermesztés az aranyszínű sárgaság fitoplazma terjedése miatt.
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.
Mind a négy vezető papír gyengébben fejezte be a hetet, mint ahol egy hete tartott.
A 2025. 39. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.
A World Intellectual Property Organization idén is közzétette innovációs felmérését.
A kormány elismerte, hogy 2029-ig 9,4 milliárd fonttal emelkedhetnek az önkormányzati adók Angliában, ami 26 százalékos növekedést jelentene a jelenlegi szinthez képest.
Az Európai Bizottság jogi kerülőutat próbál találni, hogy Orbán Viktor ellenállása nélkül használhassa fel a 140 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyont Ukrajna támogatására.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A reálbérek növekedési üteme is várhatóan a 2024-es kiugró érték után jelentősen lassulni fog.
Gyengült a forint csütörtökön a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon. A hazai fizetőeszköz árfolyama napközben ingadozott, de estére egyértelműen lefelé mozdult el.
-
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek.
-
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.