Új forint
Gazdaság

Gyengült a forint kedd reggelre: ennyibe kerül ma egy euró

Pénzcentrum
2025. szeptember 30. 08:25

Minimálisan gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró percekkel hét óra előtt 391,40 forinton állt a hétfő kora esti 391,36 forint után. A dollár jegyzése 333,69 forintról 333,71 forintra változott, a svájci franké pedig 418,60 forintról 418,68 forintra.

Az euró 1,1723 dollárra gyengült a hétfő kora esti 1,1731 dollárról.
Címlapkép: Getty Images
