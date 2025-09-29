A magyar gazdaság továbbra is bizonytalan pályán mozog, a fogyasztásra alapozott növekedés akadályokba ütközik,
Döbbenetes adat látott napvilágot: ennyivel gazdagodtak a magyarok, te érzed a pénztárcádon?
A magyar háztartások pénzügyi vagyona 13,9 százalékkal bővült 2024-ben, ami a 2008-as globális pénzügyi válság óta a leggyorsabb ütemnek számít. Az Allianz legfrissebb Global Wealth Reportja szerint Magyarország a 28. helyen áll a legtehetősebb országok rangsorában.
Az Allianz friss jelentése szerint a háztartások globális pénzügyi vagyona 2024-ben 8,7 százalékkal nőtt, meghaladva a 2023-as 8,0 százalékos ütemet. A teljes pénzügyi vagyon így elérte a 269 billió eurót, ami abszolút rekord, bár az inflációs hatások miatt reálértéken csak a 2017-es szintnek felel meg.
A növekedés motorja az Egyesült Államok volt, ahol a háztartások pénzügyi vagyona 10,9 százalékkal bővült. Az amerikai háztartások a globális pénzügyi vagyon bővülésének 53,6 százalékát adták, miközben Nyugat-Európa és Japán lemaradást mutatott a világátlaghoz képest.
A jelentés két eltérő vagyongyarapítási stratégiát azonosított: az "okos" amerikai és a "konzervatív" német megközelítést. Az amerikai modellben kisebb arányú friss megtakarítással (a meglévő vagyon 2,0 százaléka) nagyobb hozzájárulást (67%) érnek el a vagyonnövekedéshez, míg a németek magasabb megtakarítási rátával (3,7%) kisebb hozzájárulást (32%) produkálnak. A különbség fő oka, hogy az amerikai háztartások portfóliójában 59 százalékot tesznek ki az értékpapírok, míg Nyugat-Európában csak 35 százalékot.
Magyarország inkább a német mintát követi: a friss megtakarítások éves szinten 5,5 százalékot adnak hozzá a meglévő vagyonhoz, miközben az értéknövekedésből 44 százalékkal részesülnek. A tízéves átlagos növekedési ütem azonban kiemelkedő, 11 százalékos.
"Tavaly a magyar háztartások bruttó pénzügyi vagyona 13,9 százalékkal bővült, ami a globális pénzügyi válság óta a leggyorsabb ütem" – nyilatkozta Tölgyes Ágnes, az Allianz Hungária Zrt. pénzügyi divíziójának vezetője. A jó teljesítmény elsősorban az értékpapír kategória 16,1 százalékos növekedésének köszönhető, de a bankbetétek 10,7, a biztosítások és nyugdíj-megtakarítások pedig 13,2 százalékkal emelkedtek.
A friss magyar megtakarítások 16 százalékkal, 17 milliárd euróra nőttek, ami új rekordot jelent. Ezek többsége (58%) értékpapírokba áramlott, főként befektetési alapokba és ETF-ekbe, de a biztosítási és nyugdíjtermékek is az elmúlt tíz év csúcsértékét érték el.
Az ingatlanvagyon globálisan gyengén teljesített: bár 3,6 százalékkal nőtt 2024-ben (szemben a 2023-as 1,7 százalékkal), ez történelmi összevetésben alacsony érték. Az éghajlatváltozás egyre erőteljesebb hatást gyakorol az ingatlanvagyonra, a különböző klímaforgatókönyvek szerint 2050-ig akár 20 százalékos vagy azt meghaladó értékcsökkenés is várható számos piacon, globálisan pedig akár 30 billió euróval is csökkenhet az ingatlanok értéke.
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.
Mind a négy vezető papír gyengébben fejezte be a hetet, mint ahol egy hete tartott.
A 2025. 39. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.
A World Intellectual Property Organization idén is közzétette innovációs felmérését.
A kormány elismerte, hogy 2029-ig 9,4 milliárd fonttal emelkedhetnek az önkormányzati adók Angliában, ami 26 százalékos növekedést jelentene a jelenlegi szinthez képest.
Az Európai Bizottság jogi kerülőutat próbál találni, hogy Orbán Viktor ellenállása nélkül használhassa fel a 140 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyont Ukrajna támogatására.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A reálbérek növekedési üteme is várhatóan a 2024-es kiugró érték után jelentősen lassulni fog.
Gyengült a forint csütörtökön a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon. A hazai fizetőeszköz árfolyama napközben ingadozott, de estére egyértelműen lefelé mozdult el.
Vita alakult ki a MOL és a horvát JANAF között az Adria kőolajvezeték kapacitásáról.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX csütörtökön 361,81 ponttal (–0,37%) esett, így 98 014,87 ponton zárt.
Nem jött be a félmilliárd eurós trükk, befagyasztja a magyar forrásokat Brüsszel: így akart volna EU-pénzt szerezni a kormány
Az Európai Bizottság 545 millió euró átcsoportosítását engedélyezte Magyarország számára, azonban a források kifizetését azonnal blokkolta is.
Hervatag növekedés, jövőre is cél feletti infláció: messze nincs még kint a gödörből a magyar gazdaság
A Magyar Nemzeti Bank lefelé módosította az idei GDP-növekedési előrejelzését 0,6%-ra, miközben 4,6%-os inflációt prognosztizál.
Bulgária 2026-ban felmondhatja az orosz földgáz szállítására vonatkozó szerződését, ami Magyarország energiaellátását is érintheti.
Az Európai Bizottság új vámokat tervez kivetni a Magyarországra és Szlovákiába még mindig beáramló orosz olajra.
A jogosult hazai vállalkozások szeptember 30-ig igényelhetik vissza a külföldön megfizetett áfát; a határidő jogvesztő, a kérelmeknek eddig az időpontig be kell érkezniük a NAV-hoz.
Gulyás Gergely bejelentése: hathavi jutalmat kap rengeteg állami dolgozó, ők számíthatnak a pluszpénzre
A Pénzcentrum a mai Kormányinfót élőben követi, így percről percre beszámolunk majd a legfontosabb bejelentésekről és részletekről.
Hazai halászok számára nyílt pályázati forrás kiírása változott meg váratlanul és visszamenőlegesen, ezzel jelentősen megnehezítve több iparági szereplő pályázatását.
