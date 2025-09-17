2025. szeptember 17. szerda Zsófia
18 °C Budapest
50 EUR euro bank note standing on top of a pile of hungarian 20000 forint HUF Ft bank notes background. Currency devaluation illustration
Gazdaság

Így áll a forint a hét közepén, szerda reggel: alig változott az árfolyam

MTI
2025. szeptember 17. 08:15

Alig változott szerda reggelre a forint árfolyama az előző délutáni jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hét órakor 389,60 forinton jegyezték az előző délután hat órai 389,70 forint után, a dollár jegyzése 328,64 forintra csökkent 329,13 forintról, a svájci franké pedig 417,55 forinton áll 417,57 forint után.

Szerda reggeli jegyzésén a forint 1,7 százalékkal áll erősebben a szeptemberi kezdésnél az euróval szemben, 3,2 százalékkal erősebb a dollár ellenében, és 1,5 százalékkal erősödött a svájci frankkal szemben.

Az év eleje óta a forint mindhárom devizával szemben nyereségre tett szert: 5,3 százalékra az euró, 17,3 százalékra a dollár és 4,7 százalékra a svájci frank ellenében.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

