Ez nem álom, tényleg ennyi forintot ér most egy euró: nagyon rég volt ilyen erős a magyar pénz

A forint tavaly július óta nem látott erősségre tört az euróval szemben, megközelítve a 390-es lélektani határt. A hét elején kivárás jellemezheti a piacot, majd a szerdai Fed kamatdöntés határozhatja meg a további irányt. Az árfolyamok aktuális alakulása nyomon követhető árfolyam oldalunkon is.

Múlt hét végén a forint jelentősen erősödött, közel került a 390-es szinthez az euróval szemben, ami tavaly július óta a legerősebb árfolyamot jelenti. Hétfő reggel minimális korrekció következett be, az euró jegyzése 390,95-nél jár, ami 0,15%-os gyengülést jelent a magyar deviza szempontjából a péntek esti értékhez képest.

A piac most arra figyel, képes lesz-e a forint áttörni a 390-es lélektani határt. A hét első napjaiban valószínűleg kivárás jellemzi majd a devizapiacot, a fő figyelem a szerda esti Fed kamatdöntésre irányul, amely meghatározhatja a következő időszak trendjét.

Az amerikai jegybank döntése mellett friss gazdasági előrejelzést és kamatpálya-prognózist is közzétesz. A szakértők szinte biztosra veszik a lazítást, legvalószínűbbnek egy 25 bázispontos kamatcsökkentés tűnik, bár minimális esély van az 50 bázispontos vágásra is.

Az amerikai kamatszint csökkenése kedvezően hathat a forintra, mivel a dollár esetleges gyengülése pozitívan érintheti a kockázatosabb, feltörekvő piaci eszközöket. Ugyanakkor a várható kamatvágás már nagyrészt beárazódott a piacokon, így a Fed által felvázolt jövőkép lehet a meghatározó tényező.

A dollár-forint árfolyam is csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 332,27 körül mozog, ami 0,1%-kal alacsonyabb a pénteki záróértéknél.