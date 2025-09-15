2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
24 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magyar forint kézben tartva
Gazdaság

Ez nem álom, tényleg ennyi forintot ér most egy euró: nagyon rég volt ilyen erős a magyar pénz

Pénzcentrum
2025. szeptember 15. 11:31

A forint tavaly július óta nem látott erősségre tört az euróval szemben, megközelítve a 390-es lélektani határt. A hét elején kivárás jellemezheti a piacot, majd a szerdai Fed kamatdöntés határozhatja meg a további irányt. Az árfolyamok aktuális alakulása nyomon követhető árfolyam oldalunkon is.

Múlt hét végén a forint jelentősen erősödött, közel került a 390-es szinthez az euróval szemben, ami tavaly július óta a legerősebb árfolyamot jelenti. Hétfő reggel minimális korrekció következett be, az euró jegyzése 390,95-nél jár, ami 0,15%-os gyengülést jelent a magyar deviza szempontjából a péntek esti értékhez képest.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A piac most arra figyel, képes lesz-e a forint áttörni a 390-es lélektani határt. A hét első napjaiban valószínűleg kivárás jellemzi majd a devizapiacot, a fő figyelem a szerda esti Fed kamatdöntésre irányul, amely meghatározhatja a következő időszak trendjét.

Az amerikai jegybank döntése mellett friss gazdasági előrejelzést és kamatpálya-prognózist is közzétesz. A szakértők szinte biztosra veszik a lazítást, legvalószínűbbnek egy 25 bázispontos kamatcsökkentés tűnik, bár minimális esély van az 50 bázispontos vágásra is.

Már elindult a folyamat országszerte: vége a forint uralmának, az euró bevezetése sem kell hozzá
EZ IS ÉRDEKELHET
Már elindult a folyamat országszerte: vége a forint uralmának, az euró bevezetése sem kell hozzá
Magyarországon már több vidéki térség is kísérletet tett arra, hogy saját, közösségi pénzzel ösztönözze a helyi gazdaságot.

Az amerikai kamatszint csökkenése kedvezően hathat a forintra, mivel a dollár esetleges gyengülése pozitívan érintheti a kockázatosabb, feltörekvő piaci eszközöket. Ugyanakkor a várható kamatvágás már nagyrészt beárazódott a piacokon, így a Fed által felvázolt jövőkép lehet a meghatározó tényező.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A dollár-forint árfolyam is csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 332,27 körül mozog, ami 0,1%-kal alacsonyabb a pénteki záróértéknél.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #dollár #magyar #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:45
11:31
11:15
11:04
10:45
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. szeptember 13. 08:45
Van értelme még az elitdiplomának az AI korszakban?  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
MEDIA1  |  2025. szeptember 15. 10:33
Lebukott a kormánypropaganda: nem a Tisza alelnöké, hanem Mészáros Lőrinc öccséé a balatonfüredi luxusvilla
Újabb kínos lebukás a kormánypropagandában.
Holdblog  |  2025. szeptember 15. 08:59
A stabilcoinok léte garantálhatja a dollár és Amerika szerepét a világgazdaságban
Nyáron elfogadták Amerikában a zseni szabályozást, amely új kapcsolatot jelent a kriptodevizák és a...
Bankmonitor  |  2025. szeptember 15. 08:24
5 ezren igényelték az Otthon Startot egy hét alatt. De mennyire magas valójában ez a szám?
5 ezren igényelték egyetlen hét alatt az Otthon Start hitelt. Munkanapokra vetítve ez napi ezer igén...
Összkép  |  2025. szeptember 13. 22:54
Kelet-Közép-Európa - hogyan tudjuk kontrollálni a saját sorsunkat?
Kelet-Közép Európa jövőjét a rendelkezésre álló erőforrások és képességek, röviden a potenciál határ...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 15.
Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliós tandíjat fizetnek, csak a közoktatást ne
2025. szeptember 14.
Súlyos bírságot kockáztatnak magyar háztulajok: sokan nem tudják, hogy ingyen van a segítség
2025. szeptember 15.
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a IV. és XV. kerületben: itt a lista!
2025. szeptember 14.
Jó hírt kapott rengeteg 40-50 éves magyar dolgozó: játszva túlélhetik a mesterséges intelligenciát
2025. szeptember 14.
Hol a legolcsóbb az élelmiszer? Leteszteltük az osztrák, szlovák és a magyar Lidl kínálatát
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 15. hétfő
Enikő, Melitta
38. hét
Szeptember 15.
A demokrácia nemzetközi napja
Szeptember 15.
Nemzetközi prosztata nap
Szeptember 15.
A mozdonyvezetők napja
Szeptember 15.
Limfóma világnap
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Már elindult a folyamat országszerte: vége a forint uralmának, az euró bevezetése sem kell hozzá
2
5 napja
Olyan sokk közelít Magyarország felé, amire még nem volt példa: 2027-től romba dőlhet minden
3
4 napja
Fontos bejelentést tett Gulyás Gergely: súlyos dolog derült ki az Otthon Startról
4
2 hete
Meglepetés a devizapiacon: beszakadt az euró a forinttal szemben
5
2 hete
Még el sem indult, máris szavaztak az Otthon Start hitelről: súlyos, ami kiderült
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjmentesítés
a biztosítási esemény bekövetkezett (pl. rokkantság), de a "többi", még be nem következett biztosítási eseményre (pl. halál, elérés) a szerződés díjfizetés nélkül is hatályban marad.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 15. 10:02
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a IV. és XV. kerületben: itt a lista!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 15. 09:06
Újabb lomtalanítás dátum derült ki: ez a budapesti kerület készülhet, októberben viszik a lomot mind a két körzetben
Agrárszektor  |  2025. szeptember 15. 11:27
Genetikailag módosult vaddisznók portyáznak itthon: az embertől sem félnek