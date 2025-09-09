2025. szeptember 9. kedd Ádám
Otthonról dolgozó üzletember. Laptopot használ. Részvényekkel vagy kriptovalutákkal kereskedik. Kereskedési alkalmazás a képernyőn.
Gazdaság

Tőzsdei vihar közeleg? Nézd meg, mely papírok mozognak a leginkább

Pénzcentrum/MTI
2025. szeptember 9. 09:03

Nem látszik javulás a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), a keddi nyitást követően bizonytalan kezdés várható - írta az MTI-nek küldött előrejelzésében az Equilor Befektetési Zrt. elemzője.

Varga Zoltán a vezető részvények árfolyamában nem lát határozott irányokat, és nem zárja ki azt sem, hogy kedden is visszaeséssel folytatódhat a kereskedés. A BÉT részvényindexe, a BUX 0,2 százalékos csökkenéssel 102 973,66 ponton zárt hétfőn, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek.

A Mol árfolyama 0,69 százalékkal 2880 forintra csökkent, a továbbiakban a 2840 és 2913 forint közötti sávban folytathatja.

Az OTP-részvények ára 0,53 százalékkal 29 940 forintra esett hétfőn, a következő támasz 29 832 forint körül lehet.

A Magyar Telekom 0,84 százalékkal 1882 forintra gyengült, a folytatásban 1871 és 1910 forint között mozoghat.

A Richter az előző záráskor 1,07 százalékkal 10 380 forintra erősödött, kedden 10 342 forintig gyengülhet, de elérheti az 10 460-10 480 forint körüli szintet is.
Címlapkép: Getty Images
