Az árrésstop mérsékelte ugyan az érintett termékek árát, de a magyar élelmiszerárak az elmúlt években olyan mértékben emelkedtek, hogy felzárkóztak a nyugat-európai szinthez.
Tőzsdei vihar közeleg? Nézd meg, mely papírok mozognak a leginkább
Nem látszik javulás a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), a keddi nyitást követően bizonytalan kezdés várható - írta az MTI-nek küldött előrejelzésében az Equilor Befektetési Zrt. elemzője.
Varga Zoltán a vezető részvények árfolyamában nem lát határozott irányokat, és nem zárja ki azt sem, hogy kedden is visszaeséssel folytatódhat a kereskedés. A BÉT részvényindexe, a BUX 0,2 százalékos csökkenéssel 102 973,66 ponton zárt hétfőn, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek.
A Mol árfolyama 0,69 százalékkal 2880 forintra csökkent, a továbbiakban a 2840 és 2913 forint közötti sávban folytathatja.
Az OTP-részvények ára 0,53 százalékkal 29 940 forintra esett hétfőn, a következő támasz 29 832 forint körül lehet.
A Magyar Telekom 0,84 százalékkal 1882 forintra gyengült, a folytatásban 1871 és 1910 forint között mozoghat.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
A Richter az előző záráskor 1,07 százalékkal 10 380 forintra erősödött, kedden 10 342 forintig gyengülhet, de elérheti az 10 460-10 480 forint körüli szintet is.
A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT Zrt.) projektcége, a 4iG SDT EGY Zrt. megvásárolja a Rába Járműipari Holding Nyrt. többségi, 74 százalékos...
Az adószámlától kezdve a bevallásokon át egészen a foglalkoztatási adatokig minden lekérdezhető online.
Az MNB Monetáris Tanácsa várhatóan még hosszú ideig fenntartja a jelenlegi 6,5%-os alapkamatot, mivel az infláció továbbra is a jegybanki célsáv felett marad.
A pénteki gyengülés után mérsékelt emelkedéssel indulhat hétfőn a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén, mivel a nemzetközi befektetői hangulat összességében kedvező,
Hétfő reggelre mérséklődött a forint ereje a nemzetközi devizakereskedelemben a péntek délutáni jegyzésekhez képest.
Ezek voltak augusztus utolsó hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon!
Magyarországon a szárazság ma már nemcsak a gazdákat sújtó természeti jelenség, hanem egy lassan kibontakozó, rendszerszintű katasztrófa.
Jelenleg az EU-ban felhasznált ritka földfémek kevesebb mint 1 százalékát hasznosítják újra.
Az elmúlt négy évtizedben drámai átalakuláson ment keresztül a világ jövedelmi térképe.
Dr. Rab Árpád színes és gondolatébresztő előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a jövő nem előre látható, hanem formálható.
Az ír GDP alakulása időről időre extrém kilengéseket mutat, ami torzítja az uniós aggregált mutatókat.
A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,0 százalékkal nagyobb volt a 2025. júniusinál.
Meglepő bejelentést tett a kormány: olyan rosszul megy a gazdaságnak, hogy halasztanák az adóemelést?
A hatályos jogszabályok szerint jövő januártól a 2025 júliusában mért infláció mértékével, vagyis 4,3 százalékkal emelkedne az üzemanyagok, az alkohol vagy épp a dohánytermékek ára.
A klímaváltozás hatásai már nem csupán előrejelzések, hanem mindennapi valóság.
Az IMF friss előrejelzése szerint Magyarország államadóssága 2030-ra megközelítheti a GDP 80%-át,
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1335,27 pontos, 1,29 százalékos emelkedéssel, 104 462,87 ponton zárt csütörtökön, az összes vezető részvény emelkedett.
A hivatalos inflációs statisztikák nem tartalmazzák az ingatlanpiaci folyamatokat és a hitelterheket, pedig ezek jelentősen befolyásolják a magyar háztartások vásárlóerejét.
Az euró hét órakor 392,97 forinton állt, magasabban a szerda esti 392,88 forintnál.
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.