Pénz: euró és forint bankjegyek.
Gazdaság

Meglepetést hozott a reggel a devizapiacon: így mozog most a forint

Pénzcentrum/MTI
2025. augusztus 29. 07:43

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró hét órakor 396,73 forinton állt, alacsonyabban a szerda esti 396,86 forintnál.

A dollár jegyzése 339,98 forintról 340,10 forintra emelkedett, a svájci franké pedig 424,10 forintról 423,80 forintra süllyedt.

Az euró jegyzése 1,1665 dollárra gyengült a csütörtök esti 1,1672 dollárról.
 
 
Címlapkép: Getty Images
