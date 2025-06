Újabb hitelminősítő mondta ki az igazságot Magyarországról: ezen nincs mit szépíteni

A Fitch Ratings megerősítette Magyarország BBB szintű adósbesorolását stabil kilátással, annak ellenére, hogy rontotta a 2025-ös növekedési előrejelzést. A hitelminősítő szerint a gazdaság szerkezeti erősségei továbbra is vonzóvá teszik az országot a befektetők számára, ugyanakkor figyelmeztetett a magas adósságszintre, a korlátozott uniós forrásbeáramlásra és az inflációs nyomásra. A kormány elkötelezett a költségvetési fegyelem fenntartása mellett, és stabil gazdasági alapokra hivatkozik.

A hitelminősítő péntek este közölte: a minősítés maradt a BBB szinten, a kilátás továbbra is stabil, annak ellenére, hogy a GDP-növekedéssel és költségvetéssel kapcsolatban kockázatok állnak fenn. A Fitch kiemelte Magyarország kedvező szerkezeti mutatóit, a magas egy főre jutó GDP-t és a külföldi tőkebefektetések, különösen az autóipar és akkumulátorgyártás terén mutatott vonzerejét.

A pozitívumokat ugyanakkor ellensúlyozzák a magas adósságráta, a gazdaság nyitottságából eredő külső kitettség, valamint az intézményi mutatók romlása. A Fitch rontotta a 2025-ös növekedési előrejelzését 0,7%-ra a korábbi 2,5%-ról, és úgy véli, hogy idén is gyengék maradhatnak a beruházások, az uniós források beáramlása korlátozott lesz. A 2026-ra várt 3,1%-os növekedést elsősorban a fogyasztás erősödése hajthatja.

A hitelminősítő az inflációs nyomás fennmaradására, a forint sérülékenységére és a jegybank korlátozott mozgásterére is felhívja a figyelmet: az alapkamat 2026 végére 5,5%-ra csökkenhet. A költségvetési hiány az idei évben 4,6%, jövőre 4,1% lehet, miközben az államadósság 2026-ra 72,2%-ra mérséklődhet.

A kormány reakciójában hangsúlyozta: továbbra is elkötelezett a költségvetési fegyelem és az államadósság csökkentése mellett, miközben a Budapest Airport és az MVM osztalékbevételei is hozzájárulnak a büdzséhez. Az NGM szerint a magyar gazdaság stabil alapokon nyugszik, amit a foglalkoztatottság, a reálbér-növekedés és a kötvénykibocsátások sikeressége is igazol - írja a Portfolio.