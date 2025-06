Budapestre hozza a Siemens a Paks II. irányítástechnikáját

Magyarországra költözteti a Siemens Energy a Paks II. atomerőmű irányítástechnikai fejlesztését – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A döntés nemcsak a beruházás eredeti menetrendjét teszi tarthatóvá, hanem technológiai és gazdasági szempontból is előnyös hazánknak. A lépés megoldást jelent a német engedély hiányából adódó problémákra, miközben újabb high-tech ipari kapacitás jön létre Budapesten. A tárcavezető szerint a fejlesztés kulcsszerepet játszik Magyarország energiaszuverenitásában és a hosszú távon alacsony rezsiköltségek biztosításában.

A Siemens Energy Magyarországra helyezi át a paksi bővítéshez kapcsolódó nukleáris irányítástechnikai részlegét, ami kedvező megoldás hazánk számára, s ekként az eredeti tervek szerint valósulhat meg az új atomerőművi blokkok építése - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

A tárcavezető arról számolt be, hogy a Paks II. irányítástechnikájának elkészítésére vonatkozó tendert a francia Framatome és a német Siemens konzorciuma nyerte meg, de mivel kettős felhasználású technológiáról van szó, az adott országok engedélyei is szükségesek a külföldi alkalmazáshoz, amit a párizsi vezetés meg is adott, az előző berlini kormány zöldpárti tagjai azonban nem.

Áthidaló megoldásként az a Magyarország szempontjából előnyös döntés született, hogy a Siemens a Paks II.-höz kapcsolódó nukleáris irányítástechnikai részleget idehelyezi Budapestre. Ez a folyamat már zajlik is

tudatta. Szijjártó Péter kifejtette, hogy ez Magyarország számára azért kedvező, mert ezáltal jelentős high-tech ipari kapacitás jön létre hazánkban, és a magyar hatóságoknak kell engedélyezniük a felhasználást. "És a hatáskörrel rendelkező magyar hatóságok ezt az engedélyt megadták, azaz a korábbi német engedély hiányából fakadó problémát sikerült orvosolni magyar hatósági engedéllyel" - húzta alá. "Tehát Paks II. idegrendszerének, vagyis Paks II. irányítástechnikájának létrehozása az eredeti szándék szerint a Framatome és a Siemens együttműködésével így lehetővé vált, azaz az eredeti tervek szerint megvalósulhat" - folytatta.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ez azért is jó, mert a világ számos pontján működnek úgy atomerőművek, hogy a primer kör az orosz, az irányítástechnika pedig nyugat-európai, tehát ma egy újabb fontos lépést tettünk Magyarország energiaszuverenitása és a Paks II. beruházás sikere felé

- mondta.