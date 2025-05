Ennyi osztalékot fizet 2025-ben az OTP, MOL, Richter, Magyar Telekom: itt vannak a hivatalos dátumok

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az idei tavasz is elhozta a magyar tőzsdei nagyágyúk osztalékbejelentéseit. Az OTP Bank, a Mol, a Richter Gedeon és a Magyar Telekom egyaránt emelte, vagy legalábbis magas szinten tartotta a részvényeseknek fizetett juttatásokat, tükrözve a tavalyi év eredményeit és a vezetői osztalékpolitikák stabilitását. A bejelentések alapján a befektetők idén is szép hozamokra számíthatnak – van, ahol ez megközelíti, sőt meghaladja a 9 százalékot is.

A hazai blue chipek sorra jelentették be a 2024-es üzleti év után fizetendő osztalékaik mértékét és a hozzájuk kapcsolódó határidőket. Különösen fontos dátum a mai nap, május 22.: ez a tőzsdei fordulónap, azaz az utolsó olyan kereskedési nap, amikor az OTP Bank részvényeit megvásárolva a befektető még jogosult lesz az idei osztalékra. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az OTP Bank a 2024. üzleti év után részvényenként bruttó 995,70 forint osztalékot fizet, ami a legutóbbi záróárfolyam alapján 3,56 százalékos hozamot jelent. A bank a saját részvényeire eső összeget is szétosztja a részvényesek között, így növelve az egy részvényre jutó osztalékot. A tőzsdei fordulónap, amikor még osztalékjogosultan lehet OTP-részvényt venni, május 22., míg az osztalékfizetés kezdete június 2. lesz. A Mol ennél jóval nagyobb hozammal kecsegtet: az olajipari óriás összesen 275 forint osztalékot javasol részvényenként – ebből 165 forint az alap, 110 forint pedig a rendkívüli rész. Ez az aktuális árfolyamhoz viszonyítva 9,2 százalékos osztalékhozamot jelent. Az osztalék mértéke a tavalyi évhez képest is emelkedik, bár nem éri el a korábbi évek rekordösszegeit. A Mol összesen több mint 220 milliárd forintot fordít osztalékfizetésre. A Richter Gedeon részvényesei sem maradnak elismerés nélkül: az igazgatóság javaslata alapján 509 forint osztalékot fizet részvényenként, ami 5 százalékos hozamot eredményez a jelenlegi árfolyamon. Tavaly 423 forintot kaptak a befektetők, tehát itt is érezhető a növekedés. Az osztalékfizetés pontos dátumát még nem jelentették be, de a javaslat már nyilvános. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) A Magyar Telekom a tavalyinál szintén magasabb osztalékot fizet: 100,11 forint jut egy részvény után, ami 6,6 százalékos hozamot jelent a mostani piaci árfolyammal számolva. Az osztalékfizetés kezdőnapja május 20., az utolsó osztalékjogosult kereskedési nap pedig május 7. volt. A társaság több mint 90,8 milliárd forintot oszt vissza részvényeseinek.

Címlapkép: Getty Images

