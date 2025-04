Ilyen boltok áraszthatják el a magyar kistelepüléseket: szinte bárhol nyílhat egy

A Portfolio Retail Day 2025 konferencia IV. szekciója a kiskereskedelem munkaerőpiaci kihívásait és technológiai megoldásait boncolgatta. Az első előadó, Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezető igazgatója szerint a munkahelyek átalakulása elkerülhetetlen, miközben Magyarországon már nincs munkaerőtartalék. A beszélgetést moderáló Méri Tamás, az Access4You International társalapítója kiemelte, hogy a fenntarthatóság versenyelőny lehet a kereskedelemben. Andri Diána, a Decathlon Magyarország fenntarthatósági vezetője a körforgásos üzleti modell fontosságát hangsúlyozta, míg Székács Tibor, a Kende Retail Operation ügyvezető igazgatója egy pénztármentes bolti koncepciót mutatott be. Luspay Miklós, az MNB igazgatója a Qvik mobilfizetési megoldás piaci hatásairól beszélt, míg Galambos Tamás, a Cognitudo.ai társalapítója szerint az AI célja nem a munkavállalók leváltása, hanem fejlesztése. Nagy-Józsa Dorka, a Y2Y Ltd. CEO-ja arra figyelmeztetett, hogy a retail szektor digitalizációja sok helyen még mindig lemaradásban van.

A Portfolio Retail Day 2025 IV. szekciója a Retail-Tech és a logisztika aktuális kérdéseire kereste a választ. Foglalkoztatási stratégiák a kiskereskedelmi szektorban, változó munkaerőpiaci környezetben, az automatizáció árnyékában címmel tartotta meg a szekció nyitóelőadását Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezető igazgatója.

Egy érdekes történelmi példával kezdte beszédét: az omnibuszokat a motoros buszok 15 év alatt váltották le, azaz ennyi idő kellett, hogy egy város közlekedése megváltozzon, munkakörök tömegeit változzanak át, szűnjenek meg. Ma is valami hasonló változásban vagyunk, az elmúlt 30 évben elképesztő mennyiségű felforgató elem érkezett, akár az okostelefon megjelenése, vagy éppen a Covid, aztán az AI rúgta ránk az ajtót.

Az új technológiákkal mindig az a baj, hogy rövid távon túlbecsüljük, hosszú távon pedig alulbecsüljük ezeket.

Rengeteg tanulmány született arról, hogy változtatja meg az életünket az új technológia, sokan úgy gondolják a következő 2 évben már drasztikusan átalakul a munkaerőpiac. De nem csak a vásárlók, a vállalatok, de mi magunk is változtunk és változunk. Szembe kell néznünk a magyar valósággal: gyakorlatilag nincs több munkaerőtartalék, és azzal is foglalkozni kell, hogy öregszik a társadalom, nem születik elég gyerek, ami azt jelenti, hogy 15 év múlva csodaszámba megy majd, ha egy szervezet fiatalodni tud.

Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezető igazgatója a Portfolio Retail Day 2025 konferencián

Másik fontos jelenség, amit látni kell, hogy ma már bőven nem olyan feszes a munkaerőpiac, mint 2 éve volt. Ettől függetlenül azok a cégek, akik toborzásba kezdenek, nincsenek könnyű helyzetben, stratégiai gondolkodásra, technológiai megoldásokra van szükségük. Óriási különbség van az együtt dolgozó generációk között, és ezzel minden vállalatnak foglalkoznia kell.

A boltoknak is fel kell venniük a versenyt

Az előadást követő panelbeszélgetésen a résztvevők az automatizáció, és az ESG szerepét vizsgálták a kiskereskedelemben. A moderátor, Méri Tamás, az Access4You International társalapítója és üzletfejlesztési igazgatója panelfelvezető előadásában azt hangsúlyozta, minden kereskedelmi egységnek ki kell tűnnie valamivel – ez is egyfajta fenntarthatóság. A technológia segítheti ezt a folyamatot, az életciklus meghosszabbítása is ma már egy fontos szempont, termékszinten is lehet értéket teremteni. A vásárlás pedig lehet élmény is.

Méri Tamás, az Access4You International társalapítója és üzletfejlesztési igazgatója a Portfolio Retail Day 2025 konferencián

A beszélgetés azzal indult, miszerint a retail szektor ma még nem arról híres, hogy nagyon élne a technológia adta lehetőségekkel, persze vannak kivételek.

Ma már egy kereskedelmi vállalat esetén is lehet körforgásos a szolgáltatás, ezeket bele lehet építeni az alap üzleti működésbe, segítve ezzel az üzleti transzformációt. A Decathlonnál a körforgásosság már a termék tervezésénél elkezdődik, több olyan szempontot is figyelembe vesznek ami segíti, hogy minél hosszabb legyen a termék élettartama: például javíthatóak legyenek, alkatrészek legyenek ehhez elérhetők. Andri Diána, a Decathlon Magyarország fenntarthatósági vezetője elmondta,

a technológia jó felhasználása sokat segít abban, hogy a termékek élethossza megnőjön. Emellett a visszavásárlás is elérhető nálunk: az adott terméket megjavítjuk és újra megvásárolható lesz nálunk.

De ma már kassza sem kell feltétlenül minden boltba, Székács Tibor, a Kende Retail Operation Kft. ügyvezető igazgatója és társtulajdonosa egy friss újításuktól beszélt. Egy autonóm bolti koncepciót üzemeltetnek, ami kamerák és a mesterséges intelligencia segítségével beazonosítják a virtuális vásárlói kosarat, és amikor a fogyasztó elhagyja az üzletet, generálnak neki egy számlát, amit applikáción keresztül kap meg. Ezzel pénztármentessé, 24 órán keresztül üzemelhetővé és állandó személyzet nélkülivé lehet átalakítani a boltokat.

Van ma 400 olyan település Magyarországon, ahol nincs kisbolt, mert nem éri meg, ott ez egy jó megoldás lehet

Az MNB egy egészen más megoldást fejlesztett az új vásárlási technológiák piacán. Az azonnali fizetési rendszer 4 éve indult, erre épül rá egy mobilfizetési megoldás, a Qvik. Ez minden magyar számára elérhető, akinek van hazai bankszámlája, telefonja és azon mobilbanki applikáció, így tud appon keresztül fizetni. Ez azért jó a kereskedőnek, mert 30-40 százalékkal olcsóbb, mint a kártyás elfogadás, sőt, a készpénzes elfogadásnál is lényegesen kedvezőbb az ára. A vásárló számára pedig azért előnyös, mert sokkal biztonságosabb ez a fizetési mód. Hosszú távon a Qvik befolyásolhatja a piacot, a versenyhelyzet miatt várhatóan csökkenni fognak a banki költségek - prognosztizálta Luspay Miklós, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója.

Székács Tibor, a Kende Retail Operation Kft. ügyvezető igazgatója és társtulajdonosa, Nagy-Józsa Dorkaa a Y2Y Ltd. CEO-ja, Luspay Miklós, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója, Galambos Tamás, a Cognitudo.ai társalapítója, Andri Diána, a Decathlon Magyarország fenntarthatósági vezetője és Méri Tamás, az Access4You International társalapítója és üzletfejlesztési igazgatója a Portfolio Retail Day 2025 konferencián

Hatékonyságnöveléssel, költségcsökkentéssel foglalkozik a Cognitudo.ai is, azzal a különbséggel, hogy náluk az ember van a fókuszban.

A mi küldetésünk az, hogy ne kiváltsuk a mesterséges intelligenciával a dolgozókat, hanem képezzük őket

- mondta el Galambos Tamás, társalapító. Azok, akik nem tudják követni a trendeket, nem reziliensek, elismerte, tőlük meg kell válni, viszont a többiekből kiváló dolgozókat csinálnak. Úgy látja, nagyon sok információ hiányzik a döntéshozatalhoz a nagyvállalatoknál, sokan nem értik a miérteket .

Szintén az emberen van a fókusz a Y2Y Ltd.-nél, ahogy azt Nagy-Józsa Dorka CEO is megerősítette a beszélgetés során. Mint coach-ok, a 10 legnagyobb retail multi közül 6-tal dolgoznak együtt, és szerinte azzal van a legnagyobb baj jelenleg a szektorban, hogy még a 10-20 éve elkezdett digitalizációs, automatizációs folyamatokkal sem végeztek sok helyen, a most megjelent AI-jal aztán meg pláne nem tudnak mit kezdeni. Persze alig várják, hogy a robotok átvegyék a munkahelyeket, de azpok nem jönnek elég gyorsan és nincs ember, akivel be tudnák fejezni a megkezdett munkát. Van egy kis ambivalencia most itt.

A tempó és a valóság között óriásai ma még a szakadék, amiatt mert elképesztően nehéz hozzáértő szakembert találni ma a piacon tapasztalata szerint.

Képek: Portfolio