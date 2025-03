Óriási bejelentést tett Orbán Viktor: küszöbön a megállapodás Trumppal, így kerülné ki a vámokat Magyarország ×

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdasági Évnyitóján Orbán Viktor bejelentette, hogy 2025-ben 1700 milliárd forintnyi plusz forrás jut a kkv-knak, valamint stratégiai megállapodás születik az Egyesült Államokkal. A miniszterelnök szerint ez a külön megállapodás mérsékelheti egy esetleges vámháború Magyarországra gyakorolt negatív hatásait.

Rendkívül változó gazdasági és geopolitikai környezetben rendezik meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hagyományos Gazdasági Évnyitóját, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is felszólalt. Türelmes jegybanki politika? Ilyet még nem hallottam, utalt Varga Mihály előadására. Megjegyezte, hogy a helyszín az elmúlt események tapasztalatai alapján túl kicsinek bizonyult, és szerinte nagyobb stadionra lett volna szükség - írja tudósításában a Portfolio.

Emellett támogatást kért a kamarától az uniós szabályok ésszerű átvételéhez, hangsúlyozva, hogy a túl gyors és mély implementáció csak akkor akadályozható meg, ha van megfelelő ellensúly – ez pedig szerinte a kamara feladata. A kormány öt vállalásából négyet teljesített a kamarával kötött korábbi megállapodás alapján.

„Alacsony adóterhek – pipa” – mondta. A vállalkozások kormányzati támogatása különböző programokon keresztül – szerinte ez is teljesült. A harmadik vállalás az volt, hogy tíz év alatt egymillió új munkahely jön létre – ezt is kipipálta. A negyedik megállapodás értelmében az uniós források 50%-ának a kkv-khoz kellett jutnia, és az elmúlt öt évben minden 100 forintból 51 oda is került – sorolta.

Ha a kormány 5-ből 4 vállalást teljesített, akkor szerinte az lenne az arányos felállás, ha a kamarában 5-ből 4 vállalkozás támogatná a kormány politikáját – de Orbán Viktor szerint ez még nem valósult meg. A korábbi, Parragh Lászlóval kötött megállapodás nagy részét is teljesítette a kormány – mondta Orbán.

Felidézte, hogy Nagy Elek az adórendszer egyszerűsítését és a bürokrácia csökkentését kérte a kormánytól, amely erre készen áll, és nyitott egy új kamarai megállapodásra.

Az elmúlt 15 évben kialakult stratégiai irányok nem változnak. „Mi vagyunk az adócsökkentés kormánya, és azok is maradunk” – ígérte.

A gyermeket vállaló anyák élethosszig tartó adómentessége egy olyan elem az adórendszerben, amely hosszú távon meghatározza annak szerkezetét. „Ebből nem lehet ki-be ugrálni” – mondta. Az adórendszer három alappillére:

Munkára ösztönzés

Család- és gyermekvállalás támogatása

Adókedvezmények biztosítása

„Ezeket a kedvezményeket elvenni már nem lehet” – hangsúlyozta. A vállalkozóknak hosszú távon érdemes erre az adórendszerre berendezkedniük – tette hozzá.

Nem fogyott el a magyar munkaerő, van még 300 ezer ember Magyarországon

– mondta Orbán Viktor. Szerinte ők dolgozni akarnak. A gazdaságpolitika harmadik pilléreként a vállalkozások támogatását nevezte meg. A Széchenyi Kártya révén évente 300 milliárd forint jut a vállalkozásokhoz, miközben a háromgyerekes anyák szja-mentessége 150 milliárd forintba kerül – érzékeltette a kormány által biztosított kedvezmények nagyságát.

A háborús években 400 milliárd forinttal támogatták a kkv-kat, 2025-ben ez az összeg 1700 milliárd forintra nő – ismertette. A befektetések ösztönzése továbbra is meghatározó eleme lesz a gazdaságpolitikának.

Orbán Viktor ismét furcsállotta Varga Mihály előadásának „türelmes jegybanki politika” kifejezését, és leszögezte: a pénzügyi felelősség kérdéséről is beszélni kell.

„Az elsődleges hiány nem mehet negatívba” – húzta alá. A kormány ehhez tartja magát, és minden választási évben csökkentette a költségvetés hiányát – tette hozzá. Utalt brüsszeli látogatására is: „A boszorkánykonyhából érkeztem haza” – mondta az uniós kormányfői tanácskozásra utalva. Hangsúlyozta, hogy „jó oka volt a vétóra.” A dokumentum szerint a következő időszakban még több fegyvert és pénzt kell Ukrajnába küldeni – ismertette. Magyarország három évig következetesen kitartott eddigi álláspontja mellett, és hiba lett volna ezt most feladni, különösen, hogy az Egyesült Államok is közel került a magyar állásponthoz. A háború három éve alatt a magyar gazdaság 20 milliárd eurós veszteséget szenvedett el, ezért az ország érdekelt a konfliktus mielőbbi lezárásában – hangsúlyozta.

A háborút követően a NATO továbbra is fennmarad, és a két legerősebb hadsereg, az amerikai és a török, továbbra is meghatározó szereplő lesz. Magyarország mindkét országgal stratégiai szövetséget ápol – emelte ki. „Mi a NATO szíve közepében vagyunk, képesek vagyunk az ország katonai biztonságát garantálni.” Ez a bizonytalansági tényező kiküszöbölhető – jelentette ki.

Amerikai-magyar gazdasági együttműködési csomag is várható, amely még vámháború esetén is előnyös lehet Magyarországnak.

Ezen Magyarország is veszíthet - ismerte el azt, hogy az USA által az Európával szembeni vámok negatív hatást gyakorolnak a teljes európai gazdaságra és ezen belül a magyar gazdaságra is. De a külön magyar megállapodás kiegyenlíti ennek a negatív hatását - ígérte a miniszterelnök.

Arról is beszélt, jó dolog-e középtávon, hogy felfegyverzik Németországot és elengedik a német pénzügyi szabályokat. "Ezt nem tudom Önöknek megmondani. Mert lehetőségek és veszélyek is itt vannak az asztalon. Rövid távon nagyon nagyon jó lesz. Ennél jobb hír a magyar gazdaság számára nem is lehetne" - ismertette.

Kifejtette, ismerik a németeket, ha csinálnak valamit, akkor komolyan csinálják. Akkor is ha jó dolgot csinálnak, akkor is, ha rossz dolgot csinálnak. Ennek az adósságszabálynak a megszüntetéséhez kétharmados többség kell a német parlamentben. A német kormány felállásának tárgyalássorozatai zajlanak jelenleg, aminek többsége van a parlamentnek.

A kormány célja, hogy az idei évben mozgásba hozza a rendelkezésre álló pénzeket – hangsúlyozta Orbán Viktor, aki „gazdasági lendületszerzés évének” nevezte 2025-öt, és együttműködésre kérte a vállalkozókat. Szerinte jelentős tőke halmozódott fel a lakosságnál és a vállalatoknál, amelyet aktivizálni kell a gazdaság élénkítése érdekében.

Ezután a folyamatban lévő nagyberuházásokat ismertette. „Budapest fejlesztéséről nem mondunk le, de a korábbi arányok nem tarthatók fenn” – jelentette ki, rámutatva, hogy a főváros fejlettségi szintje már 165%-a az európai átlagnak. Jelenleg is zajlanak nagy beruházások, például a déli elkerülő vasút, a fonódó villamoshálózat és a Pázmány Péter Campus építése.

„Új programokat nem tudunk indítani, a rendelkezésre álló fejlesztési forrásokat vidékre kell átcsoportosítani, hogy elősegítsük a felzárkóztatást” – vetítette előre. Elmondása szerint a keleti régióban már elindultak a fejlesztések, de a déli országrész még hátravan.

Előadása végén megköszönte a tárgyalásokat Nagy Elekkel, majd egyértelmű üzenetet küldött a kamara elnökének: „Ha ebben az évben még meg akarunk valósítani valamit, akkor a megállapodásnak legkésőbb július előtt meg kell születnie, hogy a törvényhozásban időben elfogadhassuk.”

Címlapkép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán, MTI/MTVA