Százmilliós adócsalást fülelt le a NAV: hatalmas bírságra számíthat a lebukott cég

Hónapokig követték a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szakemberei egy importőr gyanús pénzügyi manővereit, akciójukkal megakadályozták az államkassza több százmillió forintos megkárosítását - közölte az adóhatóság hétfőn.

A NAV adatelemzői tavaly nyáron figyeltek fel arra, hogy egy cég a semmiből felbukkanva pár hét alatt csaknem egymilliárd forint értékű távol-keleti eredetű árut importált. Bár a társaság az áruk behozatalakor szabályosan megfizette a közterheket, a NAV revizorainak gyanús volt az adatok alapján, hogy a termékek további mozgásának nincs nyoma.

Egy áfaellenőrzésnél be is igazolódott, hogy az importőr értékesített a termékekből hazai boltoknak, de ezután a mintegy 40 millió forint áfát nem vallotta be. A tartozás biztosítására az adóhatóság a még meglevő készletet zár alá vette.

A cég, hogy elterelje magáról a figyelmet, az ellenőrzést követő hónapban 700 millió forintnyi számlát állított ki, de az online adatokból egyértelműen kiderült, hogy ezek mögött nem lehet valós forgalom.

Amikor a cég a korábbi 40 millió forintos tartozását rendezte tavaly decemberben, és el szerette volna vinni zárolt áruit, a NAV egy újabb ellenőrzésébe került. A 128,5 millió forint értékű árukészletet ismét visszatartották, és közben bankszámláikat is zárolták.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 170 925 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 138 454 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 7,00%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,49%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az adatok alapján bizonyított a fiktív számlázás. Az adókülönbözet, vagyis az az összeg, amivel az államkasszát megkárosították, meghaladja a 160 millió forintot. Tekintettel a szándékos adóelkerülésre, az importáló cég 200 százalékos adóbírságra számíthat, vagyis további 320 millió forintot kell befizetnie az államkasszába - emelte ki az adóhatóság.

Ilyen típusú ellenőrzésekre és a szigorú szankciókra a továbbiakban számíthatnak a csalárd importáló, közvetett vámjogi képviselőt igénybe vevő, adóelkerülési céllal alapított gazdálkodók - írták a közleményben.