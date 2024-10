Komoly béremeléseket lengetett be Orbán Viktor Magyarországon: már mennek a tárgyalások, sokan járhatnak jól

A gazdasági semlegesség kivívásának sikerén múlik az, hogy mekkora lehet a növekedés, de a kormány 3,5 százalékot szeretne - erről beszélt a rádióban a miniszterelnök.

A gazdasági semlegesség miatt 3,5 százalék lehet jövőre a bővülés - erről beszélt Orbán Viktor a szokásos pénteki interjújában, melyet a Kossuth Rádiónak adott. A kormányfő hozzátette, hogy a gazdasági semlegességet nem fogják ingyen adni, és sokaknak nem is fog tetszeni, hogy a semlegességre törekszünk.

A miniszterelnök szerint a magyar gazdaság most jobban néz ki, rekordévet zárt a turizmus, és mindössze 60-70 ezer betöltetlen álláshely van. Azt is emlondta, hogy az árakat a kereskedelemben nem lehet a végtelenségig kormányszinten szabályozni, egy ideig csinálták, de örökké ez nem tartható.

Orbán Viktor szerint azt kell most megvizsgálni, hogyan lehet elérni azt, hogy a minimálbér ezer euró legyen, a most 600 ezer forintos átlagbér pedig 2-3 év múlva egymillió forint legyen. Ennek a feladata a gazdasági kabineté, Orbán Viktor szerint ezért is szeretne a kormány gyorsan megállapodni a munkaadókkal és munkavállalókkal egyaránt.

