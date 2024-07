Megszólalt Virág Barnabás a kamatdöntés után: még további csökkentések várhatók

25 bázisponttal, 6,75%-ra csökkentette az alapkamatot a jegybank, ami megegyezett a piaci várakozásokkal. A döntést követően 15 órától online háttérbeszélgetést tartott a jegybank - az ott elhangzottakat ebben a cikkben foglaltuk össze.

A háttérbeszélgetésen elhangzott, hogy júniustól új szakaszba lépett a jegybanki kamatpolitika, és a mai döntés is ebben a keretben értelmezendő. Az MNB hónapról hónapra hozza meg a döntését, amely a tartás és a kismértékű kamatcsökkentés között dől el. Ugyanakkor az is elhangzott, hogy a jegybank reálisnak tartja azokat az elemzői elvárásokat, melyek idén még további 1-2 kamatcsökkentést várnak.

A mai döntés hátterével kapcsolatban elhangzott, hogy kedvezően alakultak a külső egyensúlyi folyamatok, valamint a fiskális egyensúly is javult. Mindezek mellett globálisan kedvezőbbé vált a kockázatvállalási hajlandóság és az Egyesült Államokban nőtt a kamatcsökkentés esélye is. Ugyanakkor előbbivel, vagyis a kockázatvállalási hajlandósággal kapcsolatban többször is elhangzott, hogy az igen változékony.

A legutóbbi inflációs adattal kapcsolatban elhangzott, hogy az nem változtat a várható inflációs pályán, ugyanakkor az ország kockázati megítélésének erősödése mellett lehetővé tette a kamatvágást. Mindezek mellett az MNB továbbra is úgy gondolja, hogy óvatos és türelmes monetáris politikára van szükség.

Emelkedhet a maginfláció

A jegybanki előrejelzés szerint a következő hónapokban a maginfláció emelkedése várható. Alapos elemzést igényel az a kérdés, hogy mindezt átmeneti, vagy pedig tartós hatások okozzák-e. Ugyancsak kiemelt figyelmet érdemel a szolgáltatószektor, amelynek dezinflációja továbbra is lassú.

