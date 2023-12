Az albán pékségek után az Aldi, Tesco, Auchan titka is kiderült: ilyen pékárukkal etetik a vásárlókat

Ezen a héten is egy csokorba szedtük nektek a legfontosabb gazdasági-pénzügyi híreinket. Legyen szó a munkaerőpiacról, ingatlanpiacról, a befektetésekről vagy épp a rezsit, bevásárlást, esetleg egészséget övező kérdésekről.

Rengeteg fontos esemény történt a 48. héten. Most csokorba szedjük a legfontosabb, legérdekesebb történéseket. Ha el szeretnéd olvasni a cikket, akkor kattints a címére, vagy a képes ajánlóra!

Az albán pékségek után kiderült az Aldi, Tesco, Auchan titka is: ilyen pékárukkal etetik a vásárlókat

Miközben az albán pékségek nem éppen a minőségi sütőipari termékeiktől hírhedtek, addig megnyugtató, hogy a legnagyobb hazai boltláncok azért adnak a minőségre. A legtöbb helyen nem 1, sokkal inkább 6-7 féle liszt felhasználásával készítik termékeiket. Nagyok sok boltba neves pékségek szállítanak, de vannak olyan szereplők is, akik sok száz péket foglalkoztatnak, és velük süttetik meg szortimentjük nagy részét. Mutatjuk, mit érdemes tudni az Aldi, Tesco, Auchan, Penny és a Spar pékárukról, ahogy azt is, mely termékek a vásárlók kedvencei.

Itt a Lidl gyerekkonyhájának igazi vetélytásra: az élelmes szülők ezt veszik olcsón helyette

A fából készült gyerekkonyhák már évek óta a karácsonyi időszak slágertermékei, amikért a szülők már novemberben ökölharcot vívnak az egyes áruházakban. Ez pedig valóban jó ajándék lehet, hiszen nemcsak a kreativitást, fantáziát fejleszti, hanem a kognitív képességeikre is pozitívan hat. A CashTag legújabb epizódjában most annak járt utána, hogy hogyan és mennyiből készíthető el a Lidl legendás gyerekkonyhája otthon, ha esetleg lemaradtunk volna a termékről az áruházakban.

Ez lesz a legnagyobb probléma az üvegvisszaváltással jövőre: 50 forint ide vagy oda

2024. január 1-től minden üveg, fém és műanyag palackos, egyutas italtermék értékesítésekor palackonként, egységesen 50 Ft visszaváltási díjat kell fizetnie a vásárlónak, amit visszakap, miután visszaváltotta a palackot. Egy friss kutatás szerint a magyar lakosság többsége hallott már erről az intézkedésről, és tervezi is visszaváltani a palackokat, de elvárja, hogy ezt kényelmesen tehesse meg.

2 milliós fizetésért vadásszák ezeket a magyar szakembereket: óriási belőlük a hiány

Az IT iparág hatalmas lendületet vett az elmúlt években, és az informatikai szakemberekre még mindig nagy a kereslet, a mesterséges intelligencia, a szoftvertervezés- és fejlesztés, valamint a kiberbiztonság terén különösen. A fizetések éppen ezért továbbra is magasak, a Python fejlesztő akár havi bruttó 2.000.000 Ft-ot is kereshet. A vállalatok azonban megfontoltabbak lettek a szakemberek alkalmazását illetően, és egyre nagyobbá vált a senior kollégák iránti kereslet. Mi a helyzet a piacon, és most mit lehet látni 2024-re vonatkozóan?

Teljes a pánik Magyarországon: tényleg az utolsókat rúgja az ingatlanpiac?

Egyre nagyobb az ingatlanosok között a félelem, holott az elemzések szerint az elmúlt hónapokban elkezdett végre javulni a helyzet. Az eladó ingatlanok túlárazása miatt viszont egy szinte lehetetlen helyzet alakult ki – számolt be a Magyar Ingatlanközvetítők és Értékbecslők Szakmai Szervezete.

Így érnek el 20 százalékos hozamot év végén az élelmesek: rengetegen teszik most ide a pénzüket

A december kiemelten fontos hónap minden évben a nyugdíjcélú öngondoskodás állami támogatásának maximális kiaknázására - hívja fel a figyelmet a NyugdíjGuru. Mindenkinek, aki önkéntes nyugdíjpénztár tagja (vagyis az egymilliónál kicsit több nyugdíjpénztári tag egyike), vagy nyugdíjbiztosítással rendelkezik (vagyis a 480 ezer nyugdíjbiztosítási szerződő és biztosított egyike), vagy nyugdíj-előtakarékossági számlája van (a közel százezer aktív számla birtokosai közé tartozik) érdemes lehet befizetnie a szerződésére, hogy a leginkább kihasználja az szja-visszatérítés lehetőségét.

Ez lehet a magyarok új slágerországa: ennyiért utazhatsz most télből a nyárba

Az utazási irodák kínálatát november és március között jellemzően az egzotikus, tengerentúli úti célok határozzák meg, hiszen Európában és vonzáskörzetében ilyenkor már igazán forró vidék, 30 fok feletti állandó hőmérséklet nem nagyon van. Azonban egy új úti cél jelent most meg a piacon, amelyik óriási lendülettel törte ránk az ajtót: Omán az Arab-félsziget déli részén, még bőven az elviselhető távolságon belül van, ár-érték arányban jó ajánlatnak számít, aki a csendet és a nyár vágyott nyugalmát keresi télen, és egy hétig csak pihenne, annak tökéletes.

Ezt a szakmát teljesen felesleges tanulni 2023-ban: semmit sem lehet kezdeni már vele

Magyarország népessége folyamatosan csökken, így óriási a verseny a fiatal tehetségekért, sorra szipkázzák el a legjobbjainkat a külföldi egyetemek. De az itthonmaradók sem mindegy, hogy mit tanulnak, mint kiderült, jogászból és marketingesből rengeteg van, rájuk ma már egyáltalán nincs szüksége a piacnak.

Dúlnak az indulatok a magyar diszkontok pénztárainál: nem értik a vásárlók, miért csinálják ezt velük

Még mindig rengeteg magyar vásárlót zavar, ha a boltban túl gyorsan kasszázik a boltos kolléga. A Pénzcentrum legutóbbi szavazásán például 10-ből 6-an azt vallották, nem tudnak lépést tartani az extrém gyorsa pénztárosokkal. Pedig vannak praktikák, miként lehet ezt sikeresen abszolválni, mutatjuk is őket!

Itt él a legtöbb iskolázatlan magyar az országban: komoly a baj, esélyük sincs jobb életre

A munkanélküliségi adatok és az iskolai végzettségek megoszlása még mindig azt mutatja, hogy az ország északi régióiban és a Dél-Dunántúlon van a leginkább szükség a segítségre. Ebben a térségben élnek a legtöbben legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel, és ennek több mint a fele nem tartozik a nyilvántartott álláskeresők közé. 2001-hez képest ugyan látni javulást, 2022-re már az érettségivel rendelkezők száma a legmagasabb az országban, de még így is sokan élnek amiatt segélyből, mert nem tudnak elhelyezkedni, a megfelelő végzettség hiánya miatt. A Dél-Dunántúlon a nyilvántartott álláskeresők közel 80%-a alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik, tehát ők 2022-ben nem tudtak elhelyezkedni. A Tolna vármegyei Udvariban pedig, az összes álláskereső legfeljebb 8 általánossal rendelkezik.

Fontos változás jön az orvosi rendelőkben: minden dolgozó magyart érint, erre készülhetnek

A Pénzcentrum olvasóinak többsége nem ért egyet azzal, hogy a jövőben eltöröljék a munkaköri alkalmasságra vonatkozó kötelező orvosi vizsgálatot – derült ki az összesen több mint 2500 válaszdó részvételével készült, nem reprezentatív felmérésből.

Most érkezett! Újabb rezsicsökkentést jelentett be Orbán Viktor: rengeteg magyart érint

A vállalatok rezsijének lefaragásáról beszélt Orbán Viktor a Magyar Vállalkozók napján a Művészetek Palotájában, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége rendezvényén.

Megőrjíti a magyarokat a konyhák új sztárja: tömegek keresik most ezt a terméket karácsonyra

Az airfryer brutálisan nagyot megy Magyarországon, várható hogy idén is ez lesz az egyik legnagyobb slágerajándék. Az idei év azonban igencsak nehézkes a kereskedőknek, az erős infláció hatás, a magas kamatok, a reálbérek csökkenése ugyanis csúnyán begyűrűzött a magyarok vásárlási kedvébe. Az év végi roham azonban nem fog elmaradni, ez még valamelyest mentheti az idei évet.

