Óriási fenyőakció az Auchanban: ennyibe kerül a nordmann, ezüst, lucfenyő 2023-ban

Egészen kirívó árkülönbségeket találhatunk az egyik magyarországi áruház parkolóiban, ha itt akarnánk megvásárolni a karácsonyfának szánt fenyőt.

Egy hónap múlva már túl is leszünk a karácsonyi ünnepeken, azonban most még az adventi időszak következik, és az ünnepi készülődés közepette nem szabad megfeledkezni az ünnep egyik főszereplőjéről sem. Sokan hamarosan elindulnak beszerezni a fenyőfát, amelyet szépen, a szokásoknak megfelelően feldíszitve tesznek a lakás egyik fő pontjára, majd körülötte összegyűlhet a család. Nézzük, várhatóan mennyibe fog kerülni a fenyőfa!

Olvasónk a fóti Auchan áruház parkolójából küldött egy fotót, konkrét árlistát kaptunk tehát a nordmann, luc- és ezüstfenyőt illetően. De nem csak vágott, hanem földlabdás fenyőfát is találhatunk itt, ami jó hír azoknak, akik az ünnepek után nem kidobni, hanem ismét elültetni szeretnék a fát, ezzel is hozzájárulva a fenntarthatósághoz.

Mint az olvasónk által küldött fotón is látható, tavaly óta kissé megdrágultak a fenyőfajták, bár a különbség az előző évhez képest nem mellbevágó. Az egyik legnépszerűbb nordmann fenyőfa mérettől függően 5 és 27 ezer forint között mozog, tehát egészen kirívó különbségek vannak itt az árban. Persze a 27 ezer forintos nordmann fenyő már igazi különlegesség: ennyi pénzért prémium minőségű, akár három méter magas fát is kaphatunk.

A vágott eszüstfenyő 6500 és 13 ezer forint között kapható az Auchannál, természetesen mérettől függően. Vehetünk persze földlabdás változatot is, itt pedig 6000 és 8500 közötti árszintre kell készülnünk. Ennél is olcsóbb ugyanakkor a lucfenyő: a legkisebb méretekben már 4290 forintért is hozzájuthatunk, de a legnagyobb lucfenyők se kerülnek többe 8 ezernél.