Sorra cserélik le a traffipaxokat: vége a 10%-os tűréshatárnak, az új gépek már ekkor is elkapnak

Két oldalról is lefotózzák a kocsit, gyorsabban aktiválódik a szenzor is. Több tízezer forint is lehet a bírság, ha megfognak.

Nem árt nagyon odafigyelni azoknak, akik rendszeresen járnak Ausztriába, ugyanis mint egy TikTok-vidóból kiderült, tömegével kezdik lecserélni a régi traffipaxokat - és most vége van a régi tűréshatárnak is, sok ezer forintot kockáztatnak a szabálytalan autósok.

Mint kiderült, az olyan régi trükkök, mint az egymás mellett haladás, már nem működnek, mert az új gépek egyszerre akár többb kocsit is képesek bemérni. Ausztriában - akárcsak hazánkban az autópályán 130 km/óra a megengedett legnagyobb sebesség, de az új gépek akár már 3 kilométer per órás sebességtúllépést is észrevesznek.

Emlett azt is megtudtuk, hogy a szenzorok még gyorsabbak is aktiválódnak, mint a régiek, emellett immár nem csak hátilról, hanem elölről is fotózzák a renintenseket - tévedés tehát szinte kizárva. Az új szupertrafikat már az egész országban elkezdték lecserélni, néhány hónap múlva tehát drasztikus büntetéshullám is jöhet a gyorshajtóknak.