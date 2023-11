Dúlnak az indulatok a magyar diszkontok pénztárainál: nem értik a vásárlók, miért csinálják ezt velük

Még mindig rengeteg magyar vásárlót zavar, ha a boltban túl gyorsan kasszázik a boltos kolléga. A Pénzcentrum legutóbbi szavazásán például 10-ből 6-an azt vallották, nem tudnak lépést tartani az extrém gyorsa pénztárosokkal. Pedig vannak praktikák, miként lehet ezt sikeresen abszolválni, mutatjuk is őket!

Időről időre felüti fejét a jellemzően hazai diszkontláncoknál tapasztalható vásárlói probléma, hogy túl gyorsak a kasszások, az emberek pedig nem bírják megfelelő tempóban elpakolni csomagjaikat. Ez sokakból stresszt vált ki, sőt arról a boltok kasszásai is beszámolnak, sokszor konfliktus forrása is a tempó. A probléma több tőből is fakadhat, az egyik azonosított baj például az, hogy sok magyar vásárló egyből a vásárlás után szeretne bepakolni a csomagjaiba, ahelyett hogy ezt fizetés után, az erre külön fenntartott helyen tenné.

A gyors kasszázás kapcsán legtöbbször az Aldi és a Lidl nevét emlegetik, persze ez sem véletlen. A Pénzcentrumnak korábban nyilatkozott egy boltvezető, aki elmondta, „azt azért látni kell, hogy azokban a boltokban ahol nagyobbak az elvárások, gyorsabban kell pörögni, rendkívül gyorsnak kell lenni a kasszában, aztán menni is vissza tölteni az árukat, többet is fizetnek a dolgozóknak, míg más helyeken, ahol lehet picit lassúzni, kevesebbet.” Ez tehát a szakember szerint arányban van egymással.

A termékek szkennelése kapcsán, bár ezt elég titkosan kezelik a boltok, érdemes tudni, hogy a 30 fölötti szkennelt cikk/perc mutató már gyorsnak számít, persze a lassabb helyeken ez 25-30 vagy még kevesebb is lehet. Viszont az igazán pörgős, nagy elvárással rendelkező boltokban könnyen felcsúszhat 40 fölé is az egy perc alatt szkennelt árumennyiség.

A gyorsan kasszázó boltok egyébként azt mondják, ők egyértelműen a vásárlók érdekében kasszáznak gyorsan, ugyanis az adataik azt mutatják, a vásárlók szeretnek minél kevesebbet sorban állni. Sőt, más kutatások szerint 1-1 hosszú várakozás az egész vásárlási élményt elrontja, így a bolt megítélésére is súlyosan negatív lehet. Ezzel szemben a Pénzcentrum korábbi szavazásán a vásárlók inkább nemet mondtak a szélsebes kasszázásra:

Szavazásunkon majd 40 ezren mondták el véleményüket, és az emberek 60 százaléka úgy válaszolt, ők nem tudják tartani a lépést a gyorsan kasszázó pénztárosokkal. Ezzel szemben a vásárlók 40 százalékának ez nem okoz problémát. Akárhogy is nézzük, az emberek több mint felének problémás a szélsebes kasszázás, úgyhogy nem csoda ha a boltokban mindennaposok az ilyen jellegű atrocitások.

A nagy trükk, ami tényleg működik

Sokan tehát nem győzik a tempót, számukra van egy tökéletes trükk, ami bizonyítottan működik a sztárkasszások ellen. Ez persze nem újkeletű, de sokan mégsem használják. Egy brit TikToker friss videójában éppen azt mutatja be, mennyire sikeresen lehet a szélsebes kasszások ellen védekezni azzal, hogy a bevásárlókosarunkat a pulthoz a lehető legközelebb tolva, a pénztáros kezei közel egyből oda dobáljuk be a termékeket.

Így a gyors kasszázás többé nem lesz probléma. Ráadásul a boltok szerint is ez az optimális bevásárlási magatartás, nem véletlenül alakítják ki a külön pakolórészeket a kasszáktól hátrébb. Mindez azt jelzi, hogy a kassza közvetlen szomszédsága nem a bepakolásra, csak a vásárlásra van. Aki így tesz, azt igazából nem tudja stresszelni a gyors boltos, illetve nem is tartja fel a sort. A szofisztikált bepakolás ugyanis vagy kinn az autónál vagy az erre kijelölt boltrészen történik.

Vannak még praktikák

Akik nagyon nem bírják a gyors kasszások okozta stresszt, játszhatnak a futószalagra pakolással is. A legtöbb helyen, legalábbis a fent említett diszkontokban biztosan, ugyanis a kasszáknál mérik a gyümölcsöt, zöldséget és ott is ütik be a pékáru árát. Így aki némileg megakasztaná tehát a kasszások lendületét, az jó érzékkel elhelyezve ezt megteheti mind a pékárukkal, mint a zöldségekkel, gyümölcsökkel. Így némi lélegzetvételnyi időhöz juthat a vásárló.