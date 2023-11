Az albán pékségek után kiderült az Aldi, Tesco, Auchan titka is: ilyen pékárukkal etetik a vásárlókat

Miközben az albán pékségek nem éppen a minőségi sütőipari termékeiktől hírhedtek, addig megnyugtató, hogy a legnagyobb hazai boltláncok azért adnak a minőségre. A legtöbb helyen nem 1, sokkal inkább 6-7 féle liszt felhasználásával készítik termékeiket. Nagyok sok boltba neves pékségek szállítanak, de vannak olyan szereplők is, akik sok száz péket foglalkoztatnak, és velük süttetik meg szortimentjük nagy részét. Mutatjuk, mit érdemes tudni az Aldi, Tesco, Auchan, Penny és a Spar pékárukról, ahogy azt is, mely termékek a vásárlók kedvencei.

November elején a Pénzcentrum videóblogja a CashTag részletesen foglalkozott az albán pékségek sötét titkával. Akkor szakértőként Dr. Nagy Károly, alias Doktor Pék mélységeiben ismertette velünk, mi is valójában a legnagyobb gond az albán pékségekkel. A szakértő szerint ezek a pékségek szinte minden terméket egy lisztből csinálnak a kenyértől kezdve a buktáig, mindenhol ugyanaz a lisztfajta. Ráadásul adalékanyagokat, gyorsítókat, állagjavítókat is használnak, ami miatt elképesztő tömeggyártásba tudják végezni a munkát. A nap végére viszont pontosan ezek miatt a munkafolyamatok miatt nem igazán lehet ízre különbséget tenni egy bukta és egy kenyér között.

A pék szerint az ő vállalkozásába 5-6-féle liszttel dolgoznak és például a kenyerüket 14-16 órán át kelesztik. Ezzel szemben az albán pékségek termékeiben könnyen lehet, hogy élve marad az élesztő, ami gázképződéshez, feszült hashoz vezethet hamar. Ráadásul a járulékos állagjavítók további görcsöket okozhatnak. Arról nem is beszélve, hogy az ilyen pékségekkel szemben a szakmai szemmel is jól működő helyek óriási versenyhátrányban vannak. Hiszen a tömeggyártásra szakosodott pékségek olyan erősen leviszik az árakat, hogy azok, akik szakszerűen készítenék minőségi termékeiket, nem tudnak kijönni a pénzükből.

Mi a helyzet a boltok látványpékségeiben?

Az albán pékségek sztoriján felbuzdulva kíváncsiak lettünk arra, vajon az ország „legnagyobb pékhálózatai” vagyis a legnagyobb boltláncoknál, milyen pékárukat árulnak valójában az embereknek. Elöljáróban annyit, aggodalomra nincs ok, a legnagyobb láncok sem messze csak egy lisztből készítik termékeiket, sőt a legtöbb helyen konkrétan pékségek szállítják az árut, illetve van olyan cég is, ahol több száz pék süti nap mint nap a termékeket helyben.

Tesco

A Tesco jelenleg 116 féle friss pékárut kínál üzleteiben. Ezek közül mind a 116 terméket pékségek gyártják a hiper számára. A 116-ból 110 termék fagyasztva érkezik, és helyben, frissen sütik ki őket. A maradék 6 terméket pedig sütve, napi kétszeri szállítással juttatják el közvetlenül az üzletekbe különböző pékségek. A hiper azt is közölte a Pénzcentrummal, hogy pékáruikat 7 féle lisztből állítják elő partnereik. Ezek közül a vásárlók kedvence a zsemle (császár és hagyományos egyaránt), a sajtos pogácsa, a kakaós csiga és a túrós táska.

Általánosságban elmondható, hogy vásárlóink ugyanannyit költenek friss pékárura üzleteinkben, mint a tavalyi évben, ugyanakkor változott a vásárolt termékek köre. A vásárlók jobban beosztják a rendelkezésükre álló pénzösszeget és inkább kenyeret vásárolnak (megduplázódott az eladott darabszám), mint édes vagy sós reggeliző pékárut

- árulták el lapunknak.

Aldi

A diszkont látványpékségben jelenleg 51 frissen sütött termék kapható az állandó szortimentben, ezen termékek mellett több tesztlistázás és szezonális termék is elérhető a polcainkon, ezt kínálatot 9 különböző fánk (donut, mini-fánk, bécsi fánk) teszi teljessé. Ezt egészíti ki a regionális pékségekből minden nap minden üzletbe frissen érkező 6 termék, például kifli, zsömle. Az Aldi pékárukínálata tehát árom kategóriából tevődik össze: az „Azon melegében” látványpékségekben frissen, helyben sült termékekből, a központi raktárból kiszállított csomagolt pékáruból és a helyi vagy regionális szállítóktól érkező friss termékekből.

A látványpékségben frissen sütött termékek fagyasztott állapotban jutnak el a központi raktárba, onnan pedig az üzletekbe. Az előre csomagolt pékárukat a beszállítók ugyancsak a biatorbágyi logisztikai központba juttatják el, ahol az üzletek megrendelése alapján komissiózzák, majd naponta szállítják az áruházakba. A napi friss beszállítású termékeket a helyi, illetve regionális pékségek közvetlenül az üzletekbe juttatják el. Az Aldi elárulta lapunknak azt is:

A termék jellegéből adódóan különböző liszteket használnak az ALDI beszállítói, de a legtöbb esetben BL55 búzalisztből, BL80 (kenyerek), teljeskiőrlésű lisztből készült, purpur lisztkeverékből készült, rozslisztből, illetve speciális lisztkeverékből készült termékeket gyártana.

Megtudtuk ezen felül azt is, hogy az Azon melegében látványpékségeben általában 40-50 percig tart a kelesztés (hagyományos kelesztés), míg a napi beszállításos pékáru esetében 40 perctől 1 óráig terjedő idősávban zajlik a folyamat, amely hosszát az adott termék készítése határozza meg. A látványpékségben kapható termékek közül a vásárlóknak a császárzsemle, a vágott zsemle, a házi buci 5,3% rozzsal, a sokmagvas császárbuci és a kakaós csiga a kedvencük. A kenyerek közül kifejezetten kedveltek a PurPur teljes kiőrlésű rozsos veknik és a hónap frissen sütött kenyerei. A pékek által szállított friss pékáruk közül pedig a zsemle, a kifli és a kovászos aratókenyér kerül legtöbbször a kosarakba.

Auchan

Az Auchanban több mint 220 pék munkatárs dolgozik. A hiper választéka széles, körülbelül 125 különböző termékkel várják a vásárlókat. Az alap szortiment mellett számos glutén-, laktózmentes és az alacsony cukortartalmú, szénhidrátcsökkentett terméket is árulnak. Elárulták azt is, termékeik többségét saját gyártásban, helyben készítik pékeink, ez egészül ki többféle Bake Off termékkel.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az Auchan számára az egyik legfontosabb tényező a minőség, ezért kimondottan csak minőségi, többnyire hazai alapanyagokkal dolgozunk, amelyeknél fontos számunkra, hogy fenntartható fejlődésből származó alkotóelemekből álljanak. Termékeink 6-féle lisztből készülnek. Gyorskelesztési technikát jelenleg 4 áruházban használunk, de ott is csak a termékek 25%-hoz. Termékeink kelesztése, érlelése 50 perctől akár 3,5 óra is lehet függően termékek típusától

- válaszolták lapunknak, majd azt is elmondták, hiába az elmúlt idők magas áremelkedése, ők azt tapasztalják, hogy a vásárlók keresleti igénye az elmúlt időszakban nem csökkent, hanem nőtt. A hiper mindezeken felül bemutatta top5 termékét is, amit a legtöbben keresnek, megjelölve azok kelesztési idejét, és azt is, hányféle lisztből készülnek:

Csavart gyökér (3,5 óra) 3-féle liszt

Régi falusi kenyér (50 perc) 1-féle liszt

Kakaós csiga (30-45 perc) 1-féle liszt

Sajttal szórt pogácsa (30-50 perc) 1-féle liszt

Sajttal szórt stangli (40-45 perc) 1-féle liszt

Penny

A diszkont friss pékárú-kínálata üzletenként változó, de általánosan elmondható, hogy ebben a kategóriában nagyjából 50 különböző árucikket kínálnak vásárlóik részére. A szortiment egy részét a pék partnerek közvetlenül, frissen szállítják be, egy részét pedig helyben sütik ki. Ezzel, a vásárlók számához igazodó megoldással folyamatosan biztosítani tudják a megfelelő kínálatot. A Penny legkedveltebb pékárutermékei közé a félbarna kenyér, a fehér kenyér és a vizes zsemle tartozik. Emellett a kifejezetten magyaros finompékáruk: a pogácsák, valamint a túrós táska és a kakaós csiga is rendkívül népszerűek.

A drágulásról a diszkont azt mondta, ahogyan valamennyi élelmiszer esetében, úgy a friss pékárú árucsoportnál is jelentős inflációt tapasztalhattunk. Ezért ők folyamatosan tárgyalnak a beszállítóikkal a kedvezőbb beszerzési árakért, amit a vásárlók felé is érvényesítenek. „Ennek köszönhetően az elmúlt időszakban már számos termékkategória, például a pékáruk esetében is sikerült árcsökkentéseket elérnünk, ami már számos árucikk fogyasztói árában megmutatkozott” - mondták el a Pénzcentrumnak.

Spar

A szupermarketlánc azt közölte lapunkkal ők több mint 70 féle pékárut árulnak, és hogy nagyon sok partnerrel állnak kapcsolatba, úgyhogy az áruk megoszlása üzletenként eltérő. Azt is mondták, a technológiáknak csak egy részéhez szükséges kelesztés, az eladási adatok pedig változóak. A legnagyobb kedvencek között viszont a császárzsemlék és a pogácsák élen járnak. Kiderült az is, hogy a pékáruk kategóriája folyamatosan növekszik, és a Spar célkitűzése a jelenlegi helyzetben, hogy a KSH által közölt inflációs érték alatt legyen az áremelkedésük.

Melyik bolti „pékség” a vásárlók kedvence?

Noha a Magyar Pékszövetség ölre menő küzdelmet folytat az albán pékségekkel, nem kevésbé érdekes a diszkontláncok pékáruval kapcsolatos tevékenysége. Lapunk felméréséből ugyanis kiderült, hogy a magyarok szerint hol állítják elő a legfinomabb pékárukat Magyarországon. A szavazók több mint egyharmada szerint (41 százalék) a Lidl árulja a legfinomabb péksüteményeket jelenleg Magyarországon.

A második helyre az Aldi futott be (28 százalék), míg a dobogó harmadik fokára a Spar állhatott fel. Ezzel szemben az abszolút sereghajtóknak a Reál mutatkozott, mely élelmiszerlánc a szavazatoknak az 1 százalékát sem érte el, de ennél csak egy hajszálnyival ért el jobb eredményt a CBA és a Coop (1-1 százalék).

Az eredmények érdekesek abból a szempontból is – és ez adta a felmérés résztvevőinek a szavazásban való részvételi alapját is –, hogy egy élelmiszerlánc hiába rendelkezik toronymagas fölénnyel boltjainak számát illetően, attól még nem válik a verseny esélyesévé.