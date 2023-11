Ilyen otthonokban élik le utolsó éveiket a magyar luxusnyugdíjasok: álomélet, horroráron

Egyre többször bukkan fel a TikTok-on az ország egyik legelitebb luxus idősotthona, amely Budapesttől 15-20 percre, Gödön található. A legdrágább apartmanokat 100 milliós összegekért bérelhetik életük végéig a tehetős idősek, ezen felül sokszázezres havidíjat kérnek a különböző szolgáltatásokért. Az biztos, hogy aki megteheti, hogy beköltözzön, annak tényleg gondtalan lesz az időskora.

Az utóbbi időben egyre aktívabb az ország egyik luxus idősotthona a TikTok-on. A Golden Palace Göd nevű intézmény ügyvezetője most elárulta milyen díjakkal kalkuláljanak azok az idősek, akik be szeretnének költözni.

Az árainkat alapvetően 2 tényező alapján kalkuláljuk. Az egyik az ügyfelünk által kiválasztott apartman mérete, a másik meghatározó információ pedig az ügyfelünk életkora. Áraink egyébiránt a 18,9 millió forinttól egészen a százmilliós nagyságrendűig megtalálhatóak, apartmanjaink változatos méretűek a 40 négyzetmétertől egészen a 149 négyzetméteres nagyságig terjednek

- magyarázta Huszár Viktória.

Ha például valaki a 80. életévét betöltötte és egy 40 négyzetméteres apartmanban szeretne beköltözni, akkor az élethosszig tartó bérleti jog 21 millió forintba kerül. Ha valaki 65 éves, és ugyanúgy egy 40 négyzetméteres apartmant választ, akkor 36,5 millió forintért vásárolhatja meg az élethosszig tartó bérleti jogot.

Mint a honlapjukról kiderült, ha valaki 75 éves kora alatt akar beköltözni a luxus idősotthonba, akkor

a 149 négyzetméteres, tóra néző, erkélyes óriáslakosztályért 122,4 millió forintot kell fizetnie - szintén életfogytig tartó bérleti joggal.

Egy másik videóból kiderült, az apartmanokat a bérlők igényei szerint alakítják ki a padlóburkolatoktól kezdve egészen a berendezési tárgyakig - a cél, hogy minél otthonosabban érezzék magukat az idősek. A komplexum amúgy egy 5 csillagos golfhotelből lett átalakítva, szauna, medence és orvosi rendelő is van az épületben. A teljes ártábláért görgess lejjebb.

Forrás: Golden Palace Göd

A bérleti díj mellett a havi ellátásért is fizetni kell, ez is 2 tényező alapján kerül kiszámításra. Az egyik az, hogy ki milyen szolgáltatási csomagot választ, és a másik pedig, hogy kinek mekkora az apartmanja. Például egy 40 négyzetméteres apartmanban a gold szolgáltatási csomag 397 100 forintért vehető igénybe havonta - házaspárok vagy együttköltözők esetén ez 327 680 forint havonta. Ebben az étkezésen kívül benne van a tévé, az internet, a rezsi, a nővérhívó rendszer és a 24 órás gondozói szolgálat. Emellett a legolcsóbb, gold csomagban is benne van többek között a moziterem, a konditerem, a wellnesshasználat, a tóban lehet fürdőzni, de horgászni is. De takarítanak és mosnak is az idősekre. Sőt, évente egyszer egy egynapos kirándulás is benne van az árban.

A platina és a gyémánt csomag árait nem írták ki, azokat személyre szabják. A luxuscsomagokban már az előbbiek mellett privát parkolóhely, szakápoló, a gyógyszerköltségek fedezése (bizonyos összeghatárig) is benne van. De a tehetősebb idősek kérhetik, hogy vásároljanak be nekik, és évente egyszer egy hétre Montenegróba is elutazhatnak a csomagok keretében.

Budapesten is megnyílt a legújabb luxus idősotthon

Augusztus 31-én nyitotta meg kapuit a Budapest második kerületében a Rege Residence Szépkorúak Otthona. Az intézmény a luxus elhelyezés és a különféle kényelmi, kulturális szolgáltatások mellett a szépkorúak egészségügyi szükségleteinek kielégítésére is nagy hangsúlyt fektet. Dr. Nagy Viktor főigazgatóval a megnyitó előtt beszélgettünk az új idősotthonról, aki interjúnkban elmondta, az épület az egykori Hotel Regéből lett kialakítva, és teljesen akadálymentessé, idősbaráttá tették.

A főigazgató elárulta, náluk a felvételi procedúra véleménye szerint lényegesen egyszerűbb, mint a legtöbb idősotthonban.

A bonyolult felvételi folyamat az állami fenntartású helyeken gyakran egy 80-90 éves ember teljesítési határait feszegeti, mivel azonban mi nem veszünk igénybe állami normatívát, a leendő lakók mentesülnek sok más esetben kötelezően előírt dokumentációs teher alól. A folyamat az intézményünk honlapjáról is letölthető felvételi kérelem benyújtásával kezdődik. Ezen dokumentum kérdéseket tartalmaz a kérelmező egészségi állapotára, mentális állapotára és ellátási igényeire vonatkozólag. Ezt követően személyre szabott ajánlattal szolgálunk a kiválasztott apartmant illetően, majd a szerződéskötést követően lehetőség nyílik az intézménybe való beköltözésre

- mondta. A luxus idősotthonban a beköltözést egy akklimatizációs folyamat követi, amihez terápiás munkatársak, szociális ápolók, gondozók, nővérek, a hotelszolgáltatást nyújtó kollégák, vagy az intézmény pszichológusa is mind-mind olyan jellegű háttértámogatást nyújtanak majd, ami ezt a közösségspecifikusságot fogja erősíteni.

És akkor az anyagiak: ide átlagosan 25 millió forint az egyszeri bekerülési díj, melyért cserébe életük végéig tartó bérleti jogot válthatnak az idősek. A havi ellátási költség pedig 450-500 ezer forint. Az intézménybe 75. életévét betöltött lakókat várnak, akik legalább részben képesek önmaguk ellátására, egészségügyi állapota lehetővé teszi az elhelyezést, valamint vállalja a házirend betartását.

Természetesen ezért cserébe luxusellátás jár, az állandó egészségügyi felügyelett mellett napi ötszöri étkezés, takarítás, mosás, vasalás is a csomag része. Emellett szauna, sószoba és fitneszterem is van a komplexumban, és uszoda is rendelkezésre áll. Külön díj ellenében gyógytorna, fodrász, pedikűrös, és masszázs szolgáltatások is igénybevehetők.