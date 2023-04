Szankciókat vet ki az Egyesült Államok magyar magánszemélyekre

Jennifer Jacobs, a Bloomberg fehér házi tudósítója több forrásra hivatkozva a Twitteren arról számolt be, hogy több magyar magánszemélyre szankciókat vethet ki az Egyesült Államok - írja a Portfolio. A hírügynökség beszámolójában egy banki vezetőre is utaltak, mint lehetséges érintett. Mindez megerősítheti a héten megjelent magyar sajtóhíreket, mely szerint David Pressman budapesti amerikai nagykövet szerdán jelent be büntetőintézkedéseket.

Az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége szerda délután tart sajtótájékoztatót, és magyar sajtóhírek szerint több magán személy elleni szankciókat jelenthetnek. A Bloomberg két tudósítója, különböző forrásokból is úgy értesült, hogy valóban ezt közli majd David Pressman nagykövet, ahogy azt korábban a 444 és a hvg.hu is felvetette.

Jennifer Jacobs fehér házi tudósító a Twitteren is jelezte, hogy több érintettről van szó. Az egyik, a tanácskozás érzékenysége miatt névtelenséget kérő személy szerint a személyek között valószínűleg egy bank tisztviselői is szerepelnek majd, de erre a személyre úgy hivatkoztak, hogy egy NATO- és EU-tagállam állampolgárára. Az emberek nem voltak hajlandóak neveket vagy az esetleges intézkedések okait közölni. A Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivői nem kommentálták azonnal az értesülést a Bloombergnek.

Friss! Szankciós listájára vette az Egyesült Államok Nemzetközi Befektetési Bank magyar alelnökét

Az Egyesült Államok és a magyar kormány között nagyon feszültté vált a viszony az elmúlt hónapokban: David Pressman nagykövet többször is bírált jobboldali sajtótermékeket, valamint az állami médiát is kritizálta az egyoldalú tájékoztatás miatt. Azt is szóvá tette, hogy míg az Egyesült Államokon számon kérték, hogy amerikai szervezetek magyar ellenzéki pártokat támogattak, addig a magyar kormány tagjai többször is kampányoltak amerikai politikusok mellett.

Ahogy az is konfliktusforrássá vált, hogy Orbán Viktor miniszterelnök az Egyesült Államokat nevezte meg - sajtóértesülések szerint - az egyik ellenlábasának a Fidesz-KDNP februári frakcióülésén. Az amerikaellenes retorikát David Pressman többször bírálta is.

Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma tavaly nyáron felmondta az 1979 óta érvényes, a két ország közötti, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt is, mivel az Orbán Viktor vezette kabinet először megvétózta a globális minimumadó esetében egy EU-s direktíva megalkotását. Noha azóta az adóbevezetését Magyarország is elfogadta, az Egyesült Államok nem folytat tárgyalásokat annak megújításáról.

Az elmúlt héten kiszivárgott titkosszolgálati jelentések szerint a budapesti nagykövetség egy feljegyzést is küldött a magyar helyzetről az amerikai külügyminisztériumnak március 1-én - számolt be a WSJ. David Pressman pedig márciusban az Egyesült Államokban egyeztetett a magyar kormánnyal fennálló viszonyról a Fehér Házban és Antony Blinken külügyminiszterrel is, valamint találkozott demokrata és republikánus párti képviselőkkel.

Arról egyelőre semmilyen közlés nem jelent meg, hogy pontosan milyen eszközzel szankcionálja az Egyesült Államok a magyar magánszemélyeket, azonban a legvalószínűbbnek a 2016-os Globális Magnitsky törvény tűnik. Ez felhatalmazza az amerikai kormányt, hogy világszerte szankcionálja azokat a külföldi kormányzati tisztviselőket, akik megsértik az emberi jogokat, vagy korrupciós tevékenységben vettek részt, hogy a hatóságok befagyasszák vagyonukat, és a listára vétel megtiltja számukra az Egyesült Államokba való belépést. Bulgáriában az elmúlt időszakban a Magnitsky törvényre hivatkozva szankcionáltak több korábbi és jelenlegi vezető politikust, valamint nagyvállalkozókat.