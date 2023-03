Matolcsy György: nincsen jövőkép, elakadt Magyarország felzárkózása

Az MNB elnöke, Matolcsy György könyvbemutatóján fejtette ki véleményét, miszerint Magyarország letért az egyensúlyi növekedés pályájáról, miután elakadt a reformfolyamat és elénk kitűzött, mérhető céljaink sincsenek – számolt be a novekedes.hu.

Könyvének csütörtöki bemutatóján a jegybankelnök, Matolcsy György értékelte Magyarország jelenlegi helyzetét is. Szerinte a siker receptje az egyensúlyi politikában rejlik, most azonban letértünk erről az útról, így a növekedés is megakadt.

Öt év reformja hozott öt év felzárkózást, de elmaradt az új reform, és az fenyeget, hogy lassul a felzárkózás – fogalmazott az MNB elnöke, élesen kritizálva ezzel a jelenlegi gazdaságpolitikát. Hozzátette, hogy 2021-ben gazdaságpolitikai hibák következtek be, amik miatt Magyarország ismételten letért az egyensúlyi növekedés pályájáról és emiatt elakadtak a reformfolyamatok. Ráadásul Matolcsy szerint nincsenek elénk kitűzött, mérhető célok sem.

Jövőkép nélkül eddig még senkinek nem sikerült a felzárkózás, ezért mérhető célokból és az azokhoz rendelt időpontokból álló jövőképre van szükség

– mondta, kiemelve, hogy jelenleg mennyiségi szemlélettel, nagy veszteséggel működik az ország.

Lehet tévedni és hibázni, de mindig van új kiút, egy új esély, újraindulhat a reformpolitika

– zárta gondolatait.

Fotó: Rosta Tibor, MTI/MTVA