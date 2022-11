Új földgázforrás után nézett Európa: ez lehet a megoldás az energiaválságra?

A cseppfolyósított földgáz (LNG) piacának 2022. évi jelentős átalakulásáról tett közzé rövid tanulmányt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH). A jelentés szerint az Európába irányuló amerikai LNG-szállítmányok volumene 2021-hez képest mintegy háromszorosára nőtt 2022. első hét hónapjában.

A MEKH tanulmánya szerint a cseppfolyósítottföldgáz-piac kereslet-kínálati folyamataira a korábbi években az volt jellemző, hogy a bővülő kínálat növekményének jelentős részét az ázsiai piacok vették fel, míg Európa a fennmaradó volumeneket fogadta. Az ázsiai kereslet tíz év alatt közel 200 milliárd m3-rel emelkedett, Európában pedig folyamatosan épültek ugyan az LNG-terminálok, de a kihasználtságuk csak 30% körül alakult.

2022-ben teljesen új helyzet állt elő az LNG-piacon. Ázsiában a zéró-Covid-politika következtében és az emelkedő árak hatására csökkenő gázfelhasználás miatt megtört a kereslet emelkedése, ugyanakkor Európa az orosz vezetékes szállítások drasztikus csökkenése miatt jelentős LNG-kereslettel jelent meg a piacon. Míg Kína 2022 első nyolc hónapjában 16 milliárd m3-rel kevesebb LNG-t használt, addig Európában 37 milliárd m3-rel emelkedett az LNG-import.

A jelentés kiemeli, hogy a legnagyobb változás az USA Európába irányuló importjában volt, amely az EUROSTAT adati szerint 2021 azonos időszakához képest 2022 első hét hónapjában 15 milliárd m3-rel emelkedett. Míg 2021-ben az USA 8 milliárd m3 LNG-t juttatott Európába addig ez a mennyiség 2022 első hét hónapjában 23,2 milliárd m3 –re nőtt. Mivel ugyanebben az időszakban az USA teljes LNG exportja csak 8 milliárd m3-rel emelkedett, a többlet szállítás közel fele az ázsiai szállítások átirányításának köszönhető.

Az európai LNG-terminálok kihasználtsága továbbra is változatos képet mutat. Amíg az Atlanti-óceánhoz és a Földközi-tengerhez is kapcsolatokkal rendelkező Spanyolországban októberben már a 80%-ot is elérte a terminálok kihasználtsága, addig Lengyelországban és Litvániában a Balti-tengernél 50% alatt maradt a kihasználtság.