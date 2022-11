Lengyel rakétabecsapódás: Orbán Viktor összehívta a válságstábot ×

Mai hír, hogy rendkívüli ülésre hívta össze a lengyel kormány nemzetvédelmi bizottságát Mateusz Morawiecki miniszterelnök - közölte kedden a kormányszóvivő, írta az MTI. Piotr Müller a Twitter közösségi oldalon osztotta meg az értesülést.

Akkor még nem szerepelt a közlésben, hogy mi volt a bizottság összehívásának oka, de minden bizonnyal a Lengyelországot ért rakétatámadás miatt kerülhetett rá sor.

A nemzetvédelmi ügyekkel foglalkozó kormánybizottságot 2020 végén hozták létre egy kormányátalakítást követően. A bizottság az igazságügyi-, belügy- és külügyminiszterből, valamint a különleges szolgálatok koordinátorából áll a védelmi miniszteren kívül.

Orbán Viktor miniszterelnök mindezzel párhuzamosan ma este 8 órára összehívta a Védelmi Tanácsot.

Az oka a Barátság kőolajvezeték leállása és a lengyelországi rakétabecsapódás az MTI értesülései szerint. Az ülést megelőzően Szalay-Bobroniczky Kristóf honvédelmi miniszter telefonon egyeztetett a NATO főtitkárával, Jens Stoltenberggel.

Twitterre megérkeztek az első képek a becsapódásról. Hivatalos források azonban továbbra sem erősítették meg a támadást és a képek valódiságát sem lehet igazolni.

#BREAKING: Senior US intelligence official: Russian missiles crossed into NATO member Poland, killing two people pic.twitter.com/qbYefGcstI