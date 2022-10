Itt az igazi rezsikatasztrófa: brutális bezárási hullám jöhet vidéken

A brutális rezsinövekedés a vidéki önkormányzatok jelentős részét megoldhatatlan feladat elé állítja. Az energiaválság súlyosan érinti a kulturális ágazatot, napi szinten hallani arról, hogy újabb és újabb vidéki város jelenti be, hogy melyik kulturális színterét, múzeumát, moziját vagy könyvtárát kénytelen lezárni. A kifizethetetlen rezsiköltségek miatt a téli időszakra igen nehéz helyzetbe kerülnek a közművelődési intézmények, vidéki faluházak is.

A kifizethetetlen rezsiköltségek miatt a téli időszakra kutyaszorítóba kerülnek a közművelődési intézmények, vidéki faluházak is. Az általunk kérdezett művelődésszervezők közül többen mesélték, hogy azokon a településeken, ahol még működik faluház, az épület szerkezetétől, annak korától – kifűthetőségétől - a fűtésrendszer típusától függ, lesz-e a településen télen közösségi és kulturális élet. A HelloVidék körképében most két dunántúli település közművelődésért felelős szakemberét kérdezte, hogyan látják, a helyzetet.

Szentgotthárdon, ami jobban kifűthető lenne, ahová a civil szervezetek és egyesületek át tudnának menni. A sportcsarnok van egyedül, de ott is problémák vannak, annak a rezsije is túl van a könnyen kifizethetőn. Balatonfüreden pedig kiszámolták, hogy a megemelkedett rezsiköltségek miatt évi 36 millió forinttal lehet több a kiadásunk. Az összköltségvetésük 400 millió forint. Hosszú távon, ha megint be kell zárni az épületeket, és a csoportok nem tudnak működni, ahogy a pandémia alatt megtapasztalhatták a szakemberek, tönkre tudnak menni a civil szerveződések és a kulturális csoportok.