Indul a kötelező népszámlálás: 200 ezres bírságot kaphat, aki nem akar válaszolni

Magyarországon 10 évente tartanak népszámlálást, ami eredetileg tavaly lett volna, de a járványhelyzet miatt kénytelenek volt a kormány elhalasztani azt. Az adatgyűjtésben pedig mindenkinek kötelező részt vennie rajta, aki megpróbál kibújni akár 200 ezer forintos bírságot is kaphat a nepszamlalas2022.hu szerint.

Most ősszel lesz a 10 évente esedékes népszámlálás, amit ezúttal már elektronikus formában is be lehet nyújtani. A népszámlálás idén októberben fog kezdődni, és 16 nap áll majd minden háztartás rendelkezésére, hogy önállóan, saját maga kitöltse a kérdőíveket az interneten, egészen pontosan a népszámlálás honlapján.

Ezekről levélben fogják értesíteni az embereket, amiben lesz egy belépési kód is. Ennek segítségével bárki kitöltheti a honlapon a lakására és az ott élő személyekre vonatkozó kérdőíveket. Aki pedig ezt nem szeretné megtenni, az október 17-től fogják felkeresni a számlálóbiztosok, akik segítenek a kitöltésben.

A népszámlálásban részt venni viszont mindenkinek törvényi kötelezettsége, így, ha ezt megtagadja valaki az súlyos következményekkel járhat: közigazgatási bírsággal sújtható, amelynek mértéke akár 200 ezer forintra is rúghat.

A népszámlálás során feltett kérdések többek között az iskolai végzettségről, a foglalkozásról, a családi viszonyokról és a lakáskörülményekről is szólni fognak. Ezekre a kérdésekre mindenkinek kötelező válaszolnia, de a nemzetiségi hovatartozásra, anyanyelvre, idegennyelvtudásra, egészségi állapotra, fogyatékosságra vonatkozó kérdések kivételt képeznek. Minden kérdőívet névvel ellátva kell majd kitölteni.