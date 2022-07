Virág Barnabás: súlyos tévedés a kamatemelések hatását hamar számon kérni

A jelenlegi rendkívüli közegben csakis határozott, hiteles és lépésről-lépésre fölépített monetáris politika vezethet sikerre - mondta Virág Barnabás, a jegybank alelnöke egy interjúban.

Virág Barnabás hangsúlyozta, hogy a világ jegybankjai fél évszázada nem látott inflációs problémával küzdenek, az okok sokrétűek, a következmények pedig brutálisak. A koronavírus-járvány okozta ellátási problémák, az orosz-ukrán háború, az európai energiaválság, az évszázados aszály és a globális munkaerőhiány mind-mind a fogyasztói árak gyors emelkedése irányába hatnak. Júniusban az Európai Unió 27 tagországából már 15-ben kétszámjegyű volt az infláció.

Szigorítottak, hogy ne fájjon jobban

A jegybank alelnöke emlékeztetett, hogy 2021 tavaszán az MNB az elsők között jelezte a tartósan magas infláció kockázatát, tavaly júniusban az Európai Unióban elsőként pedig meg is indította a szigorítási ciklusát, és összességében azóta a legnagyobb kamatemeléseket hajtotta végre. Ezzel Magyarország a világ azon kevés országai közé tartozik, ahol az infláció gyors megugrása ellenére is emelkedtek a reálkamatok - állapította meg az alelnök. Júliusban az alapkamat 10,75 százalékra emelkedett, a kétszámjegyű tartomány pedig ritkán használt kamatszint a modern jegybankok korában, ezért csak a rendkívül magas infláció letörésének időszakában vetik be - emelte ki Virág Barnabás.

Kitartanak az árstabilitás mellett

Virág Barnabás szerint a Monetáris Tanács keddi döntése egyértelmű üzenetet hordoz: ezt a ritkán használt tartományt is vállalni kell, hogy ismét helyreállítsuk az árstabilitást. "Az árstabilitás melletti elköteleződésünk nem megkérdőjelezhető" - emelte ki az alelnök. Úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi közegben nincsenek gyors sikerek. A háború okozta energiaár-robbanás, a hatalmas aszály vagy a hatósági ár-szabályok változása mind-mind a monetáris politika hatókörén kívül eső hatások. Ezért is súlyos szakmai tévedés a kamatemelések hatásait már a következő hetek, hónapok adataiban számon kérni - mondta.

Hozzátette, hogy a magas infláció még fájdalmasabb, ha olyan öngerjesztő folyamattá válik, ahol a reálgazdasági tények helyett már a pszichózis dominál. A világon minden jegybank a másodkörös hatások kezelésére és a várakozások horgonyzására törekszik. Pontosan ezt teszi az MNB is.

Célunk, hogy egy határozott, lépésről-lépésre haladó szigorítási ciklussal elkerüljük a másodkörös hatások kialakulását és ezzel a világpiaci helyzet rendeződését követően újból elérjük az árstabilitást. Az MNB 2013 óta minden törvényben foglalt célját képes volt elérni. Veszélyes időket élünk, ezért a stabilitás biztosítása mindenek előtt áll. Ez minden döntésünk alfája és omegája

- mondta az alelnök.