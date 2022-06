Itt az újabb kamatdöntés: mire készülhet az MNB?

A múlt hetivel megegyező 7,25%-os kamat mellett hirdette meg egyhetes betéti tenderét az MNB, vagyis a jegybank nem emeli tovább az irányadó rátát. Erre legközelebb a jövő héten kerülhet sor a Monetáris Tanács keddi döntése után.

A múlt héten „rendkívüli” kamatemelést hajtott végre az MNB, amikor 50 bázisponttal 7,25%-ra emelte az egyhetes betét irányadó kamatát - írja a Portfolio. A lépés annyiban nem volt rendkívüli, hogy a jegybanknak lehetősége van minden héten dönteni a kamatszintről, ugyanakkor az utóbbi hónapokban erre havonta egyszer, a Monetáris Tanács ülése után került sor. Vagyis eddig az volt a menetrend, hogy a havi ülésen megemelték az alapkamatot, majd két nappal később az irányadó ráta annál kisebb mértékben nőtt, így a kettő közelített egymáshoz. Ez a megszokott rend borult fel a múlt heti emeléssel, ami a jelek szerint egyszeri alkalom volt, hiszen csütörtökön változatlanul 7,25%-os irányadó kamat mellett hirdette meg a tendert az MNB.

A múlt héten elsősorban a forint gyengülése válthatta ki a szigorítást, a magyar deviza ugyanis története során először esett 400-ig az euróval szemben. Jelentős változás azóta sem állt be, az euró-forint jegyzés most kicsivel a lélektani határ alatt jár. A megszokott menetrend szerint jövő kedden ül össze a Monetáris Tanács, akkor dönthetnek az 5,9%-os alapkamat további emeléséről, majd egy hét múlva várhatóan az irányadó kamat is tovább emelkedik. A kérdés a szigorítás mértéke, illetve az, hogyan reagál erre a piac.