Súlyos üzenetet kaptak a magyar bankok: rossz világ jön rájuk, ha ezt megteszik a magyar ügyfelekkel

Meglesz annak a technikája, hogy a bankok ne terhelhessék az ügyfeleikre a rájuk vonatkozó különadót plusz terhek formájában - ezt mondják a szakértők.

Mint ismert, a kormány két héttel ezelőtt jelentette be, hogy honvédelmi és rezsicsökkentési alapot hoz létre, melyet több szektorra is érvényes különadók beszedésével kívánnak feltölteni. A különadók a bankokat és az értékpapír-kereskedőket is érintik, de most kiderült, hogy a kormány nagyon nem szeretné, hogy a különadók az ügyfeleken csattanjak. Azok a pénzintézetek, amelyek mégis így tesznek, komoly válaszlépésekre számíthatnak - írja az Index.

A szakértők szerint léteznek módszerek arra, hogy ne az ügyfelekkel fizettessék meg a különadók árát, és ezt kénytelenek lesznek használni is.

Azt gondolom, hogy a kormány rendelkezik azzal a szürkeállománnyal, ami a továbbterhelés esetére még további adót vet ki arra az adott pénzintézeti adózóra. Tehát meglesz a technikája, ami miatt a továbbterhelésnek nem lesz értelme

- fejtette ki a lapnak Ruszin Zsolt, a a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnöke. A szakember azt is hozzátette, hogy ha a kormány büntetést róna ki az adókat továbbterhelő bankokra, akkor eddig nem látott lépést tenne a kormány, mert ilyen korábban nem volt.

Nem tudom, hogy milyen módszerrel készül a kormány, nyilván ezt nem mondja meg, mert akkor fel lehetne rá készülni. A pénzintézetek csak meg fogják érteni, hogy a kötelezettség teljesítését az ő pénzükből akarja megvalósítani az állam, és nem pedig úgy, hogy azt továbbterheljék. Arra eddig még nem nagyon volt példa, hogy az állam megbüntette volna azokat, akik pluszbevételt akartak volna szerezni, de a tranzakciós illeték átterhelése esetén most valós lehet a büntetés

- mondta Ruszin Zsolt.