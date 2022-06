Ekkora lehet az infláció az őszre: leesik az állad, ha meglátod a számokat

Akár öt százalékos gazdasági növekedés is lehet Magyarországon a CIB Bank elemzői szerint. A pénzintézet szerdai sajtótájékoztatóján elhangzott az is, hogy bár az inflációs nyomás erős marad, a GDP-növekedés akár 4% körüli is lehet. Kijelölték a fő feladatot is: szerintük a gazdaságpolitikának a makrogazdasági egyensúly helyreállítására kell koncentrálnia. Trippon Mariann vezető elemző a bankokat is sújtó különadókról is beszélt.

Mind az orosz-ukrán háború, mind a veszélyhelyzetben bevezetett rendkívüli intézkedések átírták az idei növekedési pályát, így nagy a bizonytalanság a gazdaságban. Ez nem csak hazánkban, de szerte a világon is problémát okoz, de így is vannak olyan menekülőutak, amelyeket a magyar gazdaságpolitikának ki kell használnia - hangzott el szerda reggel, a bank által szervezett sajtóbeszélgetésen. A háború szerte a világon, így Magyarországon is a vártnál sokkal magasabb inflációt eredményes, és ez az inflációs nyomás minden bizonnyal meg is marad majd. Folyamatosan romlottak a gazdaság globális kilátásai, és bár a koronavírus már a legtöbb gazdaságban háttérbe szorult, de Kína folytatja zérótolerancia-politikáját, amely a saját gazdaságának az érdemi lassulását, mind a beszállítók feszültségét eredményezte. A bank szerint ugyanakkor így is valószínűtlen, hogy a világgazdaság egészét érintő recsesszióval kell szembenézni.

COVID után háború

Alapjaiban rázta meg a globális gazdaságot a koronavírus még 2020-ban, ennek gazdasági hatásai, ha csökkenő mértékben is, de most is jelen vannak a nemzetközi fiskális politikában. Amikor már sokan enyhülésre számítottak, akkor újabb sokként települt rá a gazdaságra az orosz-ukrán háború, az emiatt bevezetett szankciók, amelyek a fogyasztói árak emelkedését, illetve az infláció meredek száguldását hozta. Ez eredményezi azt is, hogy a világ jegybankjainak éles politikai fordulatot kellett venniük, a mérlegfőösszegek leépítése és a meredek kamatemelések most is láthatóak.

Alapforgatókönyvünkben elhúzódó, de nem eszkalálódó háborúval, tartósan magas (de intenzíven tovább már nem emelkedő) energiahordozó- és nyersanyag-árakkal kalkulálunk. A jogállamisági eljárásnál arra számítunk, hogy az EU és a kormány kompromisszumra jut, és az uniós források akár már az idén, de nagyobb arányban 2023-ban újra rendelkezésre állnak. A bejelentett költségvetési kiigazító lépések direkt módon a csökkenő állami beruházásokon keresztül fékezik a növekedést. Azonban az első negyedéves, a vártnál magasabb GDP-adat után az év egészében 4% körüli gazdasági növekedés reálisnak tűnik.

– vélekedett Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője.

Nemsokára tetőzhet az infláció

Ezek a negatív, kívülről jövő sokkok szerte a világon elszálló inflációt eredményeztek, de már nincs messze a tetőzés - rossz hír azonban, hogy nem követi majd gyors esés.

Ha nagy balesetek nem történnek, akkor nyáron vagy ősszel tetőzhet az infláció, de az a rossz hír, hogy nagy esés ezt nem fogja követni. Az EU átlaga másfél százalék körül alakul majd jövőre, most hat százalék körül van. A rossz hír viszont az, hogy drasztikus esés nem fogja követni a tetőzést, sokáig azon szint körül marad, ahol tetőzni fog, mert sok a felfelé mutató kockázat

- tette hozzá Trippon Mariann.

Magyarországon brutális mértékben emelkedik az infláció, itt is ezzel van a legnagyobb probláéma. A növekedési és háborús sokkok miatt az idei évben 4,9% volt a növekési várakozás, ez már májusra 4%-ra csökkent, de az elemzők szerint ez megmaradhat ezen a szinten. A Consensus Economics jóslata szerint hazánkban 10,8 százalékon tetőzik majd az infláció 2022 szeptemberében és októberben, és ezután lassú eséssel 6,7%-ra csökkenhet jövő tavaszra. Az elemzők azt mondják: arra nem számíthatunk, hogy ez magától megoldódik majd, mindenképpen kiigazítás kell a monteráris politikában.

Súlyos a hiány

Fenntarthatalan az egyensúlyi mutatók állása, azonnal kezdeni kell ezzel is valamit - mondták még az elemzők a sajtótájékoztatón. A tavalyi évben az államháztartási hiány a GDP 7 százalékát tette ki, a folyó fizetési mérleg egyenlege pedig -6% volt szintén a GDP-hez viszonyítva. Ennek felszámolása a kiigazítási csomaggal, a különadókkal már elkezdődött, az igény 1500 milliárdos igazításról szólt, ennél azonban a mostani csomag sokkal nagyobb mértékű lett. Ezek a lépések azonban rombolják az üzleti környezet megbízhatóságát, ha megint az kerül fókuszba, hogy hazánkban megbízhatatlan az üzleti környezet, akkor a külföldi anyacégek lehet, hogy nem hoznak ide annyi pénzt mint eddig, ez pedig hosszú távon biztosan nem hasznos.

Nem áll le a kamatemelés

A monetáris politika szigorítása ugyan jó irány, de a V4-es összehasonlításban nálunk a legalacsonyabb most a fogyasztói árindex, az alapkamat pedig azonos szinten van Csehországéval és LEngyelországéval. Az az inflációs pálya, ami most kirajzolódik, vagyis hogy hónapról hónapra magasabb, nem teszi lehetővé, hogy leálljon a folyamatos alapkamat-emelés. Ez azt eredményezi, hogy akár még októberben is emelhet majd alapkamatot a jegybank, az elemzők szerint 7,5-8,5 százalékon tetőzhet az alapkamat. Ha az inflció jövőre visszamegy, jövő ilyenkor már lehet arról beszélni, mikor lesz az első kamatcsökkentés - az elemzők úgy vélik, hogy a kamat el fogja érni a nyolc százalékot, ott marad körülbelül fél évig, majd lejjebb fog kerülni.

Mi lesz a forinttal?

A forint gyengülése továbbra is elképesztő.

A választások óta a pénzünk masszíven alulteljesít, a régióban a cseh korona és a lengyel zloty is jobban teljesít nála. Ez az árfolyam azonban nem a gazdaság egéséznek teljesítményét, hanem a pillanatnyi hangulatot tükrözi a nemzetközi gazdaság felé. Az elmúlt öt évben a hitel-boommal, az alacsony kamattal a jegybank maga gyengítette a forintot. A jelenlegi kiigazító csomagban benne van a potenciál, a forintnak erősödnie is kellene, mégsem teszi.

- mondta Trippon Mariann.

A belső tényezők közül most a jogállamsági eljárással kapcsolatos bizonytalanságok, a háborús vészhelyzet kapcsán bevezetett rendkívüli intézkedések, a monetáris politikai kilátások körüli kérdőjelek és az ország egyensúlyi helyzetét érintő dilemmák állnak a befektetői figyelem középpontjában. Az év további részében 370-390 között ingadozó euró/forint keresztárfolyamot várnak a CIB szakértői: ha viszont – külső vagy belső okok miatt – a hazai fizetőeszköz intenzív leértékelődési nyomás alá kerülne, a jegybank az egyhetes betéti kamat alakításával képes stabilizálni az árfolyamot.

"Ha a MOL-t és az OTP-t nagyon megadóztatják, akkor nemzetközileg ez rövid távú tőkekivonást eredményez, ugyanis a külföld azt látja, hogy Magyarország pillanatnyi ötletek alapján adóztat" - tette hozzá. Lapunk megkérdezte, mit gondol a bank a szektort is komolyan érintő különadóról, de nem kommentálták a múlt csütörtökön bejelentett új adót.

"A CIB Bank minden törvényi rendelkezést betartott eddig is, ezután sem lesz másként, amit kell, azt megtesszük a különadó esetében is. Kommentálni ennél mélyebben nem szeretnénk - válaszolt röviden Trippon Mariann.