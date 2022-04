Tovább dagad az akácmézbotrány Magyarországon: újabb termékeket hívtak vissza

Agrárszektor.hu Link a vágólapra másolva

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a legnagyobb hazai mézeladó, Klenácz József két akácmézének forgalomból kivonását és a fogasztóktól való visszahívását rendelte el. Klenácz mézeit már korábban is hívták vissza minőségi problémák miatt, most is ugyanez a probléma merült fel – írja a 24.hu.

Fél éven belül már hat különböző Klenácz-mézet vont ki a forgalomból a Nébih, most pedig két újabb terméknél merült fel ugyanaz a probléma, mint korábban. A visszahívott akácmézeknél nem lehet megállapítani, milyen alapanyagokból készültek, valamint honnan származtak a termék összetevői. A Nébih ezért egyelőre pénzbüntetést szabott ki Klenácz Józsefre, de a visszatérő jogsértés miatt a jövőben akár tevékenységének felfüggesztésével, vagy működésének megtiltásával is súlythatják a legnagyobb hazai méztermelőt. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A konkrét ügy egyébként az akácméz-előállítást érinti a vállalatnál, ezért a más termékcsoportok készítését nem korlátozza a Nébih. A vállalat sorozatot jogsértései miatt viszont fokozott kockázatú minősítést kapott, és gyakrabban fogják ellenőrizni a tevékenyégét. A Sparnál és a Tescónál már nem lehet kapni a visszahívott Klenácz-féle akácmézeket, a CBA pedig nem válaszolt az oldalnak azzal kapcsolatban, náluk még kaphatóak-e ezek a termékek. Kapcsolódó cikkünk: Dagad az akácméz-botrány: így hamisítják a méregdrága csemegét, nehéz kiszúrni az eredetit

Címlapkép: Getty Images

