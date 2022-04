Egyre több ukrajnai menekült érkezik Románia felől: csaknem 10 ezren jöttek csak a hétvégén

Magyarországra vasárnap az ukrán-magyar határszakaszon 2885 ember lépett be, míg a román-magyar határszakaszon belépők közül 5532-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) hétfőn. Közölték azt is: az ukrajnai háború elől vasárnap 419 ember, köztük 174 gyermek érkezett Budapestre vonattal. A különvonatokkal Kőbánya felső vasútállomásra érkező menekülteket buszokkal vitték a BOK csarnokba.

Tájékoztatásuk szerint a beléptetettek közül a rendőrség 567 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik fel kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért.

Szombaton is több ezren érkeztek Ukrajnából Magyarországra: az ukrán-magyar határszakaszon 4556-an léptek be az országba. A román-magyar határszakaszon belépők közül 4203-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. Vasárnap az ukrán-magyar határszakaszon 2885 ember lépett be, míg a román-magyar határszakaszon belépők közül 5532-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek.