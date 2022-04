Brutális árrobbanás: ennyit drágult a tojás a magyar boltokban

Hatalmasat drágult a tojás az utóbbi hetekben, van, ahol 20 forinttal került többe, mint korábban- A háború miatt kevesebb is van a boltokban, de hiány nincs és nem is lesz - derül ki a Tények riportjából.

Hatalmasat drágult a tojás az utóbbi hetekben, van, ahol 20 forinttal került többe, mint korábban. A vásárlók 70-80 százalékos árdrágulás tapasztalhatnak. A piacon a legolcsóbb tojások 45 forintba kerülnek, míg a drágábbakért 70 forintot is elkérnek.

A boltokban ugyan már 39 forintért is lehet tojást venni, de a mélyalmos vagy szabadtartású, jobb minőségű tojások ára akár a 100 forintot is elérheti – derült ki a Tények riportjából. A vásárlók azt mondják, hiába drága, akkor is meg kell venni húsvétra a sonka mellé, sőt nem vesznek kevesebbet, mint szoktak.

Két éve még 43 forintért lehetett venni egy darab tojást, ez volt az átlagár. Az orosz-ukrán háború miatt most kevesebb a külföldi tojás a boltokban, de így is van elég. Ami viszont van, az sokkal drágább, a takarmányok ára ugyanis 70 százalékkal nőtt tavalyhoz képest.