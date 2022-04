Egyre több ukrán menekült maradna Magyarországon: ennyi lehetőségük van

Egyre több Ukrajnából érkező dönt úgy, hogy Magyarországon keres munkát, Számukra az építőipari vállalatok nyújtanak lehetőséget, ahol már korábban is sok vállalatnál alkalmaztak Ukrán állampolgárokat. A Tesco is több munkakört tart fenn az Ukrajnából érkezőknek, bár hozzájuk így még csak ketten érkeztek – írja a 444.hu.

A BOK-csarnokban dolgozó önkéntesek elmondásából az derül ki, hogy sok Ukrajnából érkező menekült dönt úgy, Magyarországon keres munkát. A menekültek jelenleg az építőiparban tudnak elhelyezkedni, vagy olyan vállalatoknál, akik már régebb óta foglalkoztatnak ukrán munkásokat. Ezt erősítette meg Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége (ÉVOSZ) elnöke is: szerinte is azok a közép- és nagyvállalatok ajánlanak munkát a menekülteknek, akiknek már van tapasztalata, és nem jelent gondot nekik az ukrán nyelvtudás sem. Szintén gyakori, hogy a munkaadók biztosítanak szállást is a munkavállalóknak és családjuknak. Koji szerint a gyerekek felügyelete jelent nehézséget, amiben általában az önkormányzatoktól kérnek segítséget a munkaadók.

Nemcsak az építőipari vállalatok adnak munkát az ukrán menekülteknek: például a Tescoban is több munkakörbe várják őket, és segítenek az engedélyek intézésben is. A Tesco és a munkakereső menekültek között az Ökumenikus Szeretetszolgálat közvetít, ők tájékoztatnak magyar-ukrán szórólapokkal a munkalehetőségről. A Tesconál még csak ketten dolgoznak így, de sok betöltetlen hellyel várják a munkakeresőket. A hiányszakmákban még gyorsabb lehet az elhelyezkedés, ugyanis egy kormányrendeletnek köszönhetően ezek betöltéséhez nem kell engedély, csak biometrikus úti okmány. Ilyenek például a különböző mérnökök, informatikusok, technikusok, szakácsok, pincérek, szociális gondozók és járművezetők. Azoknak viszont, akik nem hiányszakmában vállalnak munkát, menedékes státuszt kell kérniük, a lap információi szerint pedig ennek az intézése akár 30 nap is lehet. A menekültek jelenleg 45 napig jogosultak állami segélyre, ennek összege havonta 22 800 forint, gyermekenként pedig 13 700 forint támogatás jár. Mivel viszonylag rövid ideig kaphatnak segélyt a menekültek, ezért valószínű, hogy a közeljövőben egyre többen keresnek majd munkát nálunk.