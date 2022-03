Fontos közleményt adott ki a magyar hivatal: ezt feltétlenül tudnod kell a két ukrán atomerőműről

Ami hazánk szempontjából kiemelten fontos, hogy az Ukrajnában jelenleg működő nukleáris létesítmények mindegyike több mint 300 km-re van, közülük a legnagyobb Zaporizzsjai Atomerőmű több mint 900 km-re fekszik a magyar határtól. A nagy távolság miatt egy esetleg bekövetkező veszélyhelyzet esetén sem várható olyan esemény, amely lakosságvédelmi intézkedéseket indokolna Magyarország területén - adta ki a tájékoztatást az Országos Atomenergia Hivatal

Az ukrán nukleáris hatóság tájékoztatása szerint az országban található négy atomerőmű 15 blokkja közül 8 működik, a sugárzási szint az összes atomerőmű körül normális. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan követi a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által kiadott hivatalos információkat az ukrán atomerőművek nukleáris biztonsági helyzetéről és folyamatosan figyeli a gyorsértesítési rendszeren keresztül érkező értesítéseket, információkat, és tájékoztatást ad.

Csernobili Atomerőmű

Csernobilban az 1986-ban balesetet szenvedett reaktoron kívül, három már leszerelés alatt álló RBMK típusú reaktor blokk található. Az utolsó reaktorblokkot 2000-ben állították le. A nukleáris üzemanyagot ezekből már kitárolták és a telephelyen található átmeneti tárolókban helyezték el. A hűtést is biztosító áramellátást március 9-től ideiglenesen dízelgenerátorokkal biztosították, a jelenlegi információk szerint részben sikerült helyreállítani a hálózatról történő árambetáplálást. Mindemellett fontos információ (amelyet a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség is megosztott), hogy a reaktorok leállítása óta eltelt hosszú idő miatt a kiégettfűtőelem-tároló medence hőterhelése és a medencében lévő hűtővíz mennyisége elegendő a hosszú távú hőelvonás fenntartásához elektromos betáplálás nélkül. A létesítményt jelenleg az orosz fegyveres erők felügyelik, a működtetést az ukrán személyzet végzi. A NAÜ szerint biztonsági kockázatot jelent, hogy a személyzet váltása nincs megoldva és nincs biztosítva a megfelelő pihenőidő.

A kommunikáció a létesítménnyel nehézkes, az üzemeltető telefonon tájékoztatja az ukrán hatóságot az eseményekről. A sugárzási mérések adatai nem elérhetőek a létesítményben. A nemzetközi biztosítéki rendszer keretében nem érkeznek meg az információk a NAÜ-höz.

Zaporizzsjai Atomerőmű

Az atomerőmű közvetlen környezetében harcok zajlottak, a Zaporizzsjai Atomerőmű melléképülete is kapott találatot. A képzési épületben keletkező tüzet eloltották, az atomerőmű főépülete nem sérült, radioaktív anyag nem jutott ki a környezetbe, illetve a sugárzásmérő berendezések is rendben működnek. Ugyanakkor a károk elhárítása az 1. és a 6. blokkhoz tartozó rendszerekben most is folyik. Illetve az erőmű telephelyén fel nem robbant lőszerek begyűjtése és hatástalanítási is folyamatban van. A létesítményt jelenleg az orosz fegyveres erők felügyelik. A Roszatom főigazgatója március 12-én elismerte, hogy a cég szakemberei jelen vannak az erőmű területén.