Meglépték: az USA és a britek sem vesznek több gázt és olajat az oroszoktól

További szankciókat jelentett be Joe Biden amerikai elnök, kedd délután. A várakozásoknak megfelelően a szankciók az orosz energiaszektorra, az olaj és a földgáz importjára vonatkoznak.

Kedd délután újabb szankciókat jelentett be Joe Biden amerikai elnök, melyek a várakozásoknak megfelelően az orosz energiaszektorra, az olaj és a földgáz importjára vonatkoznak. Az elnök tájékoztatása szerint a döntés értelmében az Egyesült Államok nem importál többet olajat, földgázt és egyéb más energiahordozókat Oroszországból.

Biden elmondta, hogy továbbra is teljes az egység, a a szövetségeseikkel együttműködésben hozták meg ezt a döntést, de tisztában van azzal, hogy sok európai ország nem engedheti meg magának azt, hogy hozzájuk hasonlóan teljesen megszabaduljon az orosz olajtól. Éppen ezért a tervek között van az is, hogy hosszú távú stratégiát dolgozzanak ki arra, hogy hogyan lehetne segíteni ezeknek az országoknak az energiaigényük kielégítésében. Az elnök azt is hozzátette, hogy a szankciók nem csak az oroszokra vannak hatással, és arra figyelmeztetett, hogy tovább nőhet az üzemanyag ára az országban.

Happening Now: President Biden announces actions to continue to hold Russia accountable for its unprovoked and unjustified war on Ukraine. https://t.co/4u9QCdMJur — The White House (@WhiteHouse) March 8, 2022

Az amerikai döntéssel nagyjából egy időben Nagy-Britannia is bejelentette, hogy 2022 végére teljesen megszabadul az oroszoktól importált olajtól. Ezt Kwasi Kwarteng brit üzleti, energiaügyi és iparstratégiai államtitkár jelentette be kedd délután Twitteren, ahol azt írta, a kilenc hónapos türelmi idő bőven elegendő kell, hogy legyen a brit cégeknek arra, hogy helyettesítsék a brit olajkereslet 8 százalékát kitevő orosz olajat. Hozzátette, hogy a cél az, hogy az ügyfeleik ne érezzenek semmit az egészből, ennek érdekében pedig a kormány külön munkacsoportot hoz létre, hogy könnyebbé tegyék az átállást.

2030-ra teljesen függetlenedne az EU is az Oroszországból érkező energiaforrásoktól, amiről korábban mi is írtunk. Az Európai Bizottság emellett azt indítványozza, hogy az orosz gáz iránti európai keresletet még idén vágják vissza kétharmadával. Indítványozzák azt is, hogy az EU még 2030 előtt teljesen függetlenedjen az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól, tehát a földgáztól és az olajtól, az orosz gáz iránti európai keresletet még idén kétharmadával visszavágnák.