Új pénzügyi katasztrófa fenyeget: megszólaltak a kriptoguruk, ennek rossz vége is lehet

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A blokklánc technológia forradalmasítja a pénzügyi szolgáltatási ágazatot. A blokklánc-alapú innovációk közül az egyik újabban széles körben terjedő – és valószínűleg leginkább diszruptív – az eszköz-tokenizáció, derül ki a Roland Berger "A gazdaság tokenizációja és annak hatása a tőkepiacokra és a bankokra" című, Keyrockkal közösen készített tanulmányából. Bár ezt az új technológiát még nem alkalmazzák széleskörűen, ígéretes esetek és az interneten széles körben terjedő történetek már most is léteznek. Hosszú távon a jól használt tokenizáció 2030-tól akár 4,6 milliárd euró éves költségmegtakarítást is eredményezhet.

A tokenizáció jelentős diszruptív hatással lesz az egész pénzügyi szolgáltatási ágazatra, és visszafordíthatatlan változásokat fog eredményezni. Annak érdekében, hogy a bankok, a piaci infrastruktúra-szolgáltatók és a felügyeletek elkerüljék a lemaradást és az üzleti életből való esetleges kiszorulást, sürgősen foglalkozniuk kell a kínálkozó kihívásokkal és lehetőséget kell találni a tokenek felhasználására– állapította meg Schannen Frigyes, a Roland Berger magyarországi partnere. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A tokenizáció az a folyamat, amely során bármilyen tárgyi vagy immateriális eszközt digitális tokenné alakítanak át, amelyet később a birtokos a blokkláncon keresztül használhat, birtokolhat és átruházhat közvetítő harmadik fél igénybevétele nélkül. A tanulmány különösen a befektetési tokeneket vizsgálja, amelyek a birtokosának ugyanazokat a szavazati jogokat, jövőbeli cash flow-khoz való jogokat biztosítják, mint a hagyományos részvények vagy kötvények, csak digitalizált formában. A technológia három fő előnnyel rendelkezik a kereskedelmi értékláncokban: növeli a hatékonyságot, a decentralizált hálózaton keresztül történő zökkenőmentes adatmegosztásnak köszönhetően támogatja az átláthatóságot, valamint széleskörű hozzáférhetőséget biztosít a kisebb szereplők belépését lehetővé tevő, frakcionált eszközöknek köszönhetően. Úgy véljük, hogy a részvénykereskedelem lesz az első olyan terület, ahol a tokenizáció jelentős hatást gyakorolhat. Megvizsgálva a blokklánc pénzügyi piacokon és különösen a részvénypiacokon elért fejlődését, itt látható leginkább, hogy a koncepció bizonyítottan működik. A tokenizáció magas szintű elfogadottsága megkönnyíti az átmenetet egy technológia által vezérelt modellbe, a mérete miatt pedig a részvénykereskedelem ígéretes jelölt a skálázásra – emelte ki Schannen Frigyes. Jelenleg a részvénykereskedelmi értéklánc bonyolult és még mindig kevéssé hatékony, ezen javíthat jelentősen a tokenizáció. A pénzügyi piacok infrastruktúrájának nagy részét azért fejlesztették ki, hogy a lehető legbiztonságosabb és leggyorsabb értékátvitelt tegyék lehetővé. A tokenizáció olyan zökkenőmentes és egyszerű digitális értékátvitelt tesz lehetővé, mint általában az interneten keresztüli információ-átvitel, miközben a jelenlegi status quo-t javítja a sebesség, a biztonság és a rugalmasság tekintetében. Mindezt úgy, hogy nincs hozzá szükség a jelenlegi közvetítők nagy részére. Ez egy olyan diszruptív innováció, mint a papírról az elektronikus kereskedelemre való áttérés. Bár az új technológiák használata gyakori a részvénykereskedelemben, a tokenizáció pénzügyi spektrumban történő elfogadása valószínűleg hosszabb időbe telik majd. A legnagyobb kihívást a szabályozási keretek és a közös iparági szabványok hiánya okozza, de jelentős akadály a skálázhatóság, valamint a megfelelő kiberbiztonsági intézkedések bevezetése is. Sokan úgy vélik a tokenizáció a jövő zenéje, ami ma még figyelmen kívül hagyható. Szerintünk azonban most lehet versenyelőnyre szert tenni. Ahogy egyre több jövedelmező felhasználási mód jelenik meg, a szabályozók kénytelenek lesznek meghatározni a technológiai és szabályozási kereteket, a felhasználókat pedig vonzza majd, hogy a tokenizációval időt és pénzt takaríthatnak meg. – fejtette ki Schannen Frigyes.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK