Az EU lezárja légterét az orosz repülők előtt: fegyvereket küld Ukrajnának

Az Unió kitiltja az orosz repülőket a légteréből, letiltja az orosz állami médiát, és fegyvereket küld Ukrajnába - jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Minden orosz tulajdonú, orosz lajstromjelű és orosz irányítású repülőgépre vonatkozó tilalmat javaslunk. Ezek a repülőgépek többé nem szállhatnak le, nem szállhatnak fel és nem repülhetnek át az Európai Unió területe felett. Ez minden repülőgépre érvényes lesz - mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

A sajtótájékoztatón bejelentette: az Európai Unió egy új szankciós csomagról döntött, újabb szankciókat vezet be Oroszországgal és Fehéroroszországgal szemben. Hangsúlyozta továbbá, hogy "az állami tulajdonban lévő Russia Today televíziócsatorna és a Szputnyik médiaszolgáltató, valamint leányvállalataik többé nem terjeszthetik hazugságaikat Putyin háborújának igazolására." Von der Leyen hozzátette: az EU megerősíti "a kollaboráns fehérorosz rezsim" elleni szankciókat is.

Bejelentette azt is, hogy az Európai Unió fegyvereket küld Ukrajnába: kiemelte, az EU története során először finanszírozza fegyverek vásárlását és küldését egy megtámadott országba.

Az EB vezetője kifejtette: az Unió leállítja az ásványi üzemanyag, a dohány, a fa- és fűrészárú, a cement, a vas és az acélexportját Fehéroroszországba. "Ki fogjuk terjeszteni azokat az exportkorlátozásokat is, amelyeket a kettős felhasználású árukra vezettünk be Oroszországgal szemben. Ezzel elkerülhetővé válik az Oroszországgal szembeni intézkedéseink kijátszásának kockázata is" - jelentette ki Ursula von der Leyen.

Von der Leyen megerősítette továbbá: az EU lekapcsol fontos orosz bankokat a SWIFT-rendszerből, emellett betiltja az orosz központi bank tranzakcióit és befagyasztja annak készleteit. Az EB elnöke elmondta azt is, hogy Európa "tárt karokkal" fogadja azokat az ukrán menekült állampolgárokat.