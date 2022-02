Mozgalmas hét volt a Budapesti Értéktőzsdén: csökkenő forgalomban emelkedett a BUX

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1068,18 pontos, 2,08 százalékos csökkenéssel, 50 237,20 ponton zárt pénteken.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1068,18 pontos, 2,08 százalékos csökkenéssel, 50 237,20 ponton zárt pénteken. A részvénypiac forgalma 16,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Józsa Bence, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: az ukrán-orosz konfliktus továbbra is nyomás alatt tartja a piacokat, ez különösen igaz a régiós tőzsdékre, beleértve a magyart is. Hozzátette, hogy nem érkezett olyan specifikus vállalati hír, ami egyébként a BUX esését indokolná. A nemzetközi befektetői hangulat bizonytalan, és a szakértő szerint a következő hetekben is erre lehet számítani.

A Mol árfolyama 38 forinttal, 1,43 százalékkal 2614 forintra csökkent, 1,3 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 565 forinttal, 3,29 százalékkal 16 600 forintra esett, forgalmuk 13,7 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama nem változott, 433 forint maradt, forgalma 62,3 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 120 forinttal, 1,48 százalékkal 7980 forintra gyengült, a részvények forgalma 958,1 millió forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 4128,63 ponton zárt pénteken, ez 33,04 pontos, 0,79 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.